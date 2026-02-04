https://crimea.ria.ru/20260204/shest-chelovek-postradali-pri-atake-dronov-vsu-v-belgorodskoy-oblasti--1152949080.html
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Шесть мирных жителей пострадали при атаке вражеских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2026-02-04T16:11
вячеслав гладков
новости сво
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаке вражеских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в селе Глотово беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Мужчину в тяжелом состоянии доставили больницу. В доме выбиты окна и посечен забор.В селе Замостье от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.В Краснояружском округе дрон также атаковал машину. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. В машине разбиты стекла и посечен кузов.Ранее Гладков сообщал, что более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК РоссииДрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном домеОбломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
белгородская область
2026
