Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Шесть мирных жителей пострадали при атаке вражеских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T16:11
2026-02-04T16:11
вячеслав гладков
новости сво
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаке вражеских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в селе Глотово беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Мужчину в тяжелом состоянии доставили больницу. В доме выбиты окна и посечен забор.В селе Замостье от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.В Краснояружском округе дрон также атаковал машину. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. В машине разбиты стекла и посечен кузов.Ранее Гладков сообщал, что более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК РоссииДрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном домеОбломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
белгородская область
вячеслав гладков, новости сво, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

16:11 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаке вражеских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, в селе Глотово беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Мужчину в тяжелом состоянии доставили больницу. В доме выбиты окна и посечен забор.
В селе Замостье от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.
"Трое из них остаются на стационарном лечении, а четвертый направлен на консультацию в областную клиническую больницу. Машина повреждена", - уточнил губернатор.
В Краснояружском округе дрон также атаковал машину. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. В машине разбиты стекла и посечен кузов.
Ранее Гладков сообщал, что более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ.
Вячеслав ГладковНовости СВОБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
