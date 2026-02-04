https://crimea.ria.ru/20260204/shest-chelovek-postradali-pri-atake-dronov-vsu-v-belgorodskoy-oblasti--1152949080.html

Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Шесть мирных жителей пострадали при атаке вражеских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T16:11

2026-02-04T16:11

2026-02-04T16:11

вячеслав гладков

новости сво

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаке вражеских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в селе Глотово беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Мужчину в тяжелом состоянии доставили больницу. В доме выбиты окна и посечен забор.В селе Замостье от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.В Краснояружском округе дрон также атаковал машину. Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. В машине разбиты стекла и посечен кузов.Ранее Гладков сообщал, что более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК РоссииДрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном домеОбломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости сво, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)