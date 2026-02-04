https://crimea.ria.ru/20260204/samaya-kholodnaya-noch-fevralya-pogoda-v-krymu-na-sredu-1152913873.html

Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду

Ночь на среду станет самой холодной в феврале, а днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Ночь на среду станет самой холодной в феврале, а днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...10, днем 0...+2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем +4...6. Ночью, утром на дорогах гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут 0...-2, днем поднимутся до +5. В Евпатории, Судаке и Феодосии также сухо. Ночью температура воздуха составит -8....11, днем в Евпатории будет колебаться от -3 до +1.

