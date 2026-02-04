Рейтинг@Mail.ru
Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду
Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду
Ночь на среду станет самой холодной в феврале, а днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T00:01
2026-02-04T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Ночь на среду станет самой холодной в феврале, а днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...10, днем 0...+2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем +4...6. Ночью, утром на дорогах гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут 0...-2, днем поднимутся до +5. В Евпатории, Судаке и Феодосии также сухо. Ночью температура воздуха составит -8....11, днем в Евпатории будет колебаться от -3 до +1. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Самая холодная ночь февраля: погода в Крыму на среду

В Крыму в среду ожидается самая холодная ночь февраля

00:01 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Ночь на среду станет самой холодной в феврале, а днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Антициклон обеспечит на полуострове малооблачную погоду с большим суточным ходом температуры воздуха. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Самая холодная ночь будет 4 февраля. Температура воздуха ночью составит -5…10, в северных районах до -15, на ЮБК 0…-2; а днем уже повысится до 0…+5, в северных, восточных районах и в горах до -1…3", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...10, днем 0...+2.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем +4...6. Ночью, утром на дорогах гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут 0...-2, днем поднимутся до +5. В Евпатории, Судаке и Феодосии также сухо. Ночью температура воздуха составит -8....11, днем в Евпатории будет колебаться от -3 до +1.
