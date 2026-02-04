https://crimea.ria.ru/20260204/rf-absolyutno-suverenna-v-chasti-vaktsinnoy-i-diagnosticheskoy-bezopasnosti-1152934902.html

РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности

РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых заболеваний применялись только отечественные препараты. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Также Попова сообщила, что в России разработана и готовится к выпуску вакцина от ротавируса. А вакцина от желтой лихорадки всегда была российской, никакой другой в стране нет."Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску. Вакцина от желтой лихорадки всегда была российской. Всемирная организация здравоохранения закупает для нужд всего мира российскую вакцину от желтой лихорадки", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.Кроме того, Попова рассказала, что Россия полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы. В стране своя ферментная база и своя база расходников.В конце 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.

