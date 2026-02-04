Рейтинг@Mail.ru
РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности - РИА Новости Крым, 04.02.2026
РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности
РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности - РИА Новости Крым, 04.02.2026
РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности
Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых заболеваний применялись только отечественные препараты. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Также Попова сообщила, что в России разработана и готовится к выпуску вакцина от ротавируса. А вакцина от желтой лихорадки всегда была российской, никакой другой в стране нет."Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску. Вакцина от желтой лихорадки всегда была российской. Всемирная организация здравоохранения закупает для нужд всего мира российскую вакцину от желтой лихорадки", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.Кроме того, Попова рассказала, что Россия полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы. В стране своя ферментная база и своя база расходников.В конце 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.
россия, роспотребнадзор, анна попова, здравоохранение в россии, новости
РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности

Россия абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности – Попова

11:56 04.02.2026
 
© Fotolia / kastoИсследования в лаборатории. Архивное фото
Исследования в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / kasto
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых заболеваний применялись только отечественные препараты. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В части безопасности вакцинной, безопасности диагностической Российская Федерация абсолютно суверенна", – заявила руководитель ведомства.

Также Попова сообщила, что в России разработана и готовится к выпуску вакцина от ротавируса. А вакцина от желтой лихорадки всегда была российской, никакой другой в стране нет.
"Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску. Вакцина от желтой лихорадки всегда была российской. Всемирная организация здравоохранения закупает для нужд всего мира российскую вакцину от желтой лихорадки", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Кроме того, Попова рассказала, что Россия полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы. В стране своя ферментная база и своя база расходников.

"Мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы. Наши коллеги, ученые, ученые институтов Роспотребнадзора создали свои ферменты. У нас своя ферментная база. У нас своя база расходников. И сегодня в тест-системах на основе наших генетических технологий нет ничего импортного. Мы все делаем сами в том количестве, в котором нужно", – проинформировала Попова.

В конце 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.
Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
 
РоссияРоспотребнадзорАнна ПоповаЗдравоохранение в РоссииНовости
 
