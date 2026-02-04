Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе снова закрыт - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Рейд в Севастополе снова закрыт
Рейд в Севастополе снова закрыт - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Рейд в Севастополе снова закрыт
В Севастополе снова остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе снова закрыт

Рейд в Севастополе снова закрыт

20:20 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Причина остановки движения не сообщается.
В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
