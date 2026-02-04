https://crimea.ria.ru/20260204/reyd-v-sevastopole-otkryli-1152955027.html
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в среду в 16:13. Ограничения действовали порядка двух часов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика
