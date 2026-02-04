https://crimea.ria.ru/20260204/pyat-tsistern-s-benzinom-goryat-v-tambovskoy-oblasti-posle-skhoda-s-relsov-1152953487.html
Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту направлены пожарные поезда. Информация уточняется, добавили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:47 04.02.2026 (обновлено: 17:56 04.02.2026)