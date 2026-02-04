https://crimea.ria.ru/20260204/pyat-tsistern-s-benzinom-goryat-v-tambovskoy-oblasti-posle-skhoda-s-relsov-1152953487.html

Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов

Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов

Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T17:47

2026-02-04T17:47

2026-02-04T17:56

тамбовская область

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

железная дорога

поезд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152953803_0:500:750:922_1920x0_80_0_0_d2c2ed86d86b7f8049c5265c91488fa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту направлены пожарные поезда. Информация уточняется, добавили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамбовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), железная дорога, поезд, новости