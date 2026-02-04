Рейтинг@Mail.ru
Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов
Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов
Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T17:47
2026-02-04T17:56
тамбовская область
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
железная дорога
поезд
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту направлены пожарные поезда. Информация уточняется, добавили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пять цистерн с бензином горят в Тамбовской области после схода с рельсов

В Тамбовской области на железной дороге горят пять цистерн с бензином

17:47 04.02.2026 (обновлено: 17:56 04.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.
"Поступило сообщение о возгорании цистерн грузового поезда в городе Мичуринске. По прибытию пожарно-спасательные подразделений, предварительно, происходит загорание пяти цистерн на тупиковом пути", – сказано в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.
На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту направлены пожарные поезда. Информация уточняется, добавили спасатели.
