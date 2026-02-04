https://crimea.ria.ru/20260204/putin-poruchil-razrabotat-posobiya-po-russkomu-yazyku-dlya-novykh-regionov-1152955170.html
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для школьников из новых регионов
18:22 04.02.2026 (обновлено: 18:23 04.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.
Соответствующий перечень поручений Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и исполнительными органами ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить разработку специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций указанных субъектов РФ и использование таких пособий при реализации внеурочной деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советник президента РФ Елена Ямпольская, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
