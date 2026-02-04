https://crimea.ria.ru/20260204/putin-poruchil-razrabotat-posobiya-po-russkomu-yazyku-dlya-novykh-regionov-1152955170.html

Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов

Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов

владимир путин (политик)

новые регионы россии

русский язык

образование в россии

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.Соответствующий перечень поручений Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и исполнительными органами ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить разработку специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций указанных субъектов РФ и использование таких пособий при реализации внеурочной деятельности", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советник президента РФ Елена Ямпольская, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

