Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской... РИА Новости Крым, 04.02.2026
владимир путин (политик)
новые регионы россии
русский язык
образование в россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.Соответствующий перечень поручений Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и исполнительными органами ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить разработку специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций указанных субъектов РФ и использование таких пособий при реализации внеурочной деятельности", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советник президента РФ Елена Ямпольская, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), новые регионы россии, русский язык, образование в россии, новости
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов

Путин поручил разработать пособия по русскому языку для школьников из новых регионов

18:22 04.02.2026 (обновлено: 18:23 04.02.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков
Во время урока русского языка. Архивное фото
Во время урока русского языка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и использовать их во внеурочной деятельности.
Соответствующий перечень поручений Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и исполнительными органами ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить разработку специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций указанных субъектов РФ и использование таких пособий при реализации внеурочной деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, советник президента РФ Елена Ямпольская, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииРусский языкОбразование в РоссииНовости
 
