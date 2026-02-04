https://crimea.ria.ru/20260204/putin-poruchil-povysit-kachestvo-podgotovki-uchiteley-nachalnoy-shkoly-1152955928.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы, предусмотрев увеличение часов на изучение русского языка. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России.Поручение адресовано правительству и Совету при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.Также глава государства поручил обеспечить разработку рекомендаций для вузов по созданию факультетов русского языка и литературы.Кроме того, до 1 сентября 2026 года поручено представить предложения о введении в вузах дисциплины "Русский язык как государственный".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
