https://crimea.ria.ru/20260204/pryanik-dlya-zelenskogo-zachem-ryutte-anonsiroval-vvod-voysk-nato-na-ukrainu-1152943393.html

Пряник для Зеленского: зачем Рютте анонсировал ввод войск НАТО на Украину

Пряник для Зеленского: зачем Рютте анонсировал ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Пряник для Зеленского: зачем Рютте анонсировал ввод войск НАТО на Украину

Слова генсека НАТО Марка Рютте о вводе войск альянса на Украину после заключения мира вполне могут отвечать духу Анкориджа, имея цель не принудить, а приманить... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T21:06

2026-02-04T21:06

2026-02-04T21:06

радио "спутник в крыму"

марк рютте

нато

контингент нато

украина

россия

сша

в мире

политика

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111295/60/1112956012_0:103:2759:1655_1920x0_80_0_0_de3998de6fd6fa6b4812f4afe3b49c5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Слова генсека НАТО Марка Рютте о вводе войск альянса на Украину после заключения мира вполне могут отвечать духу Анкориджа, имея цель не принудить, а приманить к миру главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО.По словам Зорина, Рютте является одним из тех европейских политиков, которые уже неоднократно демонстрировали горячее желание нравиться президенту США Дональду Трампу, поддакивать ему и следовать в фарватере его политики. А следовательно, расценивать и это заявление генсека НАТО следует как еще одну такую же попытку, считает политолог.Это же заявление является свидетельством того, что "коалиция желающих" в Европе трещит по швам, добавил он. Доказательством тому являются вот такие индивидуальные усилия отдельных людей, желающие показать теперь свой выдающийся вклад в установление мира, отметил Зорин.Сказанное Рютте о вводе войск НАТО на Украину не является частью каких-либо документов, соглашений или договоренностей, уверен политолог. По его мнению, это совершенно точно именно так, поскольку дух Анкориджа – это прежде всего дух согласия между США и РФ по основополагающим вопросам, а "российская сторона многократно говорила о том, что такой вариант развития событий для нас неприемлем".Зорин допустил, что в новом миропорядке, который сформируется на Украине по окончании боевых действий и заключении соглашения, какие-то натовские боевые единицы все же смогут присутствовать в рамках совместной миссии стран на данной территории. Но это возможно скорее символически, нежели претенциозно, считает он.Но и такой вариант, по его словам, может оказаться невозможным, – все будет обсуждаться с Россией до мельчайших деталей, чем и объясняются растянутые во времени и пространстве встречи в рамках переговоров на разных уровнях.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, комментируя тему РИА Новости Крым, высказал противоположное мнение о целях заявления генсека ООН Марка Рютте о намерении некоторых стран Европы ввести свои воинские контингенты на Украину после достижения мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для КиеваХотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на УкраинеПисториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк рютте, нато, контингент нато, украина, россия, сша, в мире, политика, внешняя политика, мнения, василий зорин