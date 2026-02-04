https://crimea.ria.ru/20260204/proekt-edinoy-transportnoy-karty-v-krymu-trebuet-dorabotki-dlya-turistov-1152949389.html

Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов

Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов

Проект, связанный с введением единой транспортной карты в общественном транспорте Крыма, требует значимой доработки, причем не только для крымчан, но и для... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T16:40

2026-02-04T16:40

2026-02-04T16:40

радио "спутник в крыму"

илья зотов

транспорт

общественный транспорт

мнения

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152687327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c4226820c4e31dbe696588d0e35d046.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Проект, связанный с введением единой транспортной карты в общественном транспорте Крыма, требует значимой доработки, причем не только для крымчан, но и для туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда, представители власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте ГУП "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Вечером того же дня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан.По словам Зотова, сам по себе проект хороший, и в том формате, в котором сейчас предлагается запустить его в Крыму, он работает уже в десятке регионов РФ.Кроме того, прежде чем запускать проект в Крыму, необходимо заранее предусмотреть все возможные варианты приобретения и пополнения таких транспортных карт, включая терминалы на остановках общественного транспорта, считает он."Если мы обеспечим приобретение транспортных карт либо проездных билетов на остановках, а не в транспорте, и это будет по всему городу работать, то почему бы не отказаться от наличных денег", – заметил Зотов.Кроме того, доскональная проработка перед запуском полноценного транспортного проекта важна не только для местных жителей, но и для туристов, интересы которых, по словам эксперта, республика не может игнорировать.Гарантом успешности проекта станут не только ценовые характеристики и выпуск различных продуктов, но и обеспечение разного рода необходимой инфраструктуры для для перехода на полностью безналичный расчет в транспорте, считает он."Когда мотивация приобрести транспортную карту высокая для людей, то постепенно они сами отказываются от наличной оплаты", – заметил Зотов.Причем постепенность процесса обеспечит не только лояльность со стороны граждан, но и возможность для власти проработать все способы контроля за выполнением требований новых правил, а также административного наказания за их игнорирование, считает он."Должна быть еще создана штрафная система для тех безбилетников, которые пользуются транспортом, не оплачивая проезд. Штраф должен быть достаточно существенный, чтобы было проще заплатить. При этом должна быть донастроена система для тех людей, которые пользуются льготами", – уточнил свою позицию Зотов.Ранее лава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила прорывной рост турпотока в Крыму по итогам 2025 года. А директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов рассказал, сколько туристов ездит в Крым на автобусах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльТурпоток в Крым вырос на 15%Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья зотов, транспорт, общественный транспорт, мнения, крым, новости крыма