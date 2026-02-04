Рейтинг@Mail.ru
Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов
Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов
Проект, связанный с введением единой транспортной карты в общественном транспорте Крыма, требует значимой доработки, причем не только для крымчан, но и для... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T16:40
2026-02-04T16:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Проект, связанный с введением единой транспортной карты в общественном транспорте Крыма, требует значимой доработки, причем не только для крымчан, но и для туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда, представители власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте ГУП "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Вечером того же дня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан.По словам Зотова, сам по себе проект хороший, и в том формате, в котором сейчас предлагается запустить его в Крыму, он работает уже в десятке регионов РФ.Кроме того, прежде чем запускать проект в Крыму, необходимо заранее предусмотреть все возможные варианты приобретения и пополнения таких транспортных карт, включая терминалы на остановках общественного транспорта, считает он."Если мы обеспечим приобретение транспортных карт либо проездных билетов на остановках, а не в транспорте, и это будет по всему городу работать, то почему бы не отказаться от наличных денег", – заметил Зотов.Кроме того, доскональная проработка перед запуском полноценного транспортного проекта важна не только для местных жителей, но и для туристов, интересы которых, по словам эксперта, республика не может игнорировать.Гарантом успешности проекта станут не только ценовые характеристики и выпуск различных продуктов, но и обеспечение разного рода необходимой инфраструктуры для для перехода на полностью безналичный расчет в транспорте, считает он."Когда мотивация приобрести транспортную карту высокая для людей, то постепенно они сами отказываются от наличной оплаты", – заметил Зотов.Причем постепенность процесса обеспечит не только лояльность со стороны граждан, но и возможность для власти проработать все способы контроля за выполнением требований новых правил, а также административного наказания за их игнорирование, считает он."Должна быть еще создана штрафная система для тех безбилетников, которые пользуются транспортом, не оплачивая проезд. Штраф должен быть достаточно существенный, чтобы было проще заплатить. При этом должна быть донастроена система для тех людей, которые пользуются льготами", – уточнил свою позицию Зотов.Ранее лава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила прорывной рост турпотока в Крыму по итогам 2025 года. А директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов рассказал, сколько туристов ездит в Крым на автобусах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльТурпоток в Крым вырос на 15%Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов

Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для крымчан и туристов - мнение

16:40 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Проект, связанный с введением единой транспортной карты в общественном транспорте Крыма, требует значимой доработки, причем не только для крымчан, но и для туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда, представители власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте ГУП "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Вечером того же дня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан.
По словам Зотова, сам по себе проект хороший, и в том формате, в котором сейчас предлагается запустить его в Крыму, он работает уже в десятке регионов РФ.
"Конечно же, транспортные карты – это польза, это гораздо бюджетнее. Но если транспортная карта приобретается по достаточно высокой цене, то это отпугивает людей. Проезд должен быть на 5-6 рублей дешевле, чем по стандартной карте, тогда люди вдолгую будут эти карты приобретать", – сказал Зотов.
Кроме того, прежде чем запускать проект в Крыму, необходимо заранее предусмотреть все возможные варианты приобретения и пополнения таких транспортных карт, включая терминалы на остановках общественного транспорта, считает он.
"Если мы обеспечим приобретение транспортных карт либо проездных билетов на остановках, а не в транспорте, и это будет по всему городу работать, то почему бы не отказаться от наличных денег", – заметил Зотов.
Кроме того, доскональная проработка перед запуском полноценного транспортного проекта важна не только для местных жителей, но и для туристов, интересы которых, по словам эксперта, республика не может игнорировать.
"Нужно учитывать огромное количество туристов, которые приезжают в Крым. Не у всех есть транспортная карта, и они вряд ли ими будут пользоваться постоянно, когда приезжают на две-три недели, - смысла покупать нет. Должны быть созданы специальные продукты, в том числе туристические, которые бы мотивировали людей приобретать однонедельные-двухнедельные транспортные карты для пользования общественным транспортом в Крыму", – сказал Зотов.
Гарантом успешности проекта станут не только ценовые характеристики и выпуск различных продуктов, но и обеспечение разного рода необходимой инфраструктуры для для перехода на полностью безналичный расчет в транспорте, считает он.
"Когда мотивация приобрести транспортную карту высокая для людей, то постепенно они сами отказываются от наличной оплаты", – заметил Зотов.
Причем постепенность процесса обеспечит не только лояльность со стороны граждан, но и возможность для власти проработать все способы контроля за выполнением требований новых правил, а также административного наказания за их игнорирование, считает он.
"Должна быть еще создана штрафная система для тех безбилетников, которые пользуются транспортом, не оплачивая проезд. Штраф должен быть достаточно существенный, чтобы было проще заплатить. При этом должна быть донастроена система для тех людей, которые пользуются льготами", – уточнил свою позицию Зотов.
Ранее лава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила прорывной рост турпотока в Крыму по итогам 2025 года. А директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов рассказал, сколько туристов ездит в Крым на автобусах.
