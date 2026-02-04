https://crimea.ria.ru/20260204/pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-postradali-7-chelovek-1152960096.html

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2026

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T21:50

2026-02-04T21:50

2026-02-04T21:50

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

белгород

атака всу на белгород

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959681_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_6eed72e057d0ed01de4cd43ca13a5e5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. На месте атаки повреждены два автомобиля", - написал он в своем ТГ-канале.Также, по информации Гладкова, в Белгородском округе в селе Никольское в результате детонации дрона у 17-летнего юноши проникающее осколочное ранение грудной клетки. В селе Ровенек Белгородского округа во двор частного дома с беспилотника сброшено взрывное устройство. Бригада СМП транспортирует мужчину, получившего множественные слепые осколочные ранения спины и бедра, в городскую больницу.В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждены фасад, остекление и входная группа частного дома. Разбиты стекла и посечен кузов припаркованного автомобиля. В поселке Дубовое вследствие падения обломков сбитого БПЛА повреждены два частных дома, пять хозпостроек и автомобиль, перечислил Гладков."В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден", - добавил он.Также по информации губернатора в городе Грайворон FPV-дрон атаковал частный дом — выбиты окна. В селе Дунайка от ударов дронов один автомобиль поврежден, другой уничтожен огнем. Кроме того, повреждены остекление, фасад и забор частного домовладения. "В городе Шебекино при ударе FPV-дрона повреждены кровля и входная группа частного дома. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно — в частном доме посечены окна и кровля. В селе Сурково Шебекинского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожен припаркованный автомобиль Также посечен забор домовладения", - подытожил последствия атаки Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260204/dve-uchitelnitsy-raneny-pri-atake-drona-kamikadze-v-bryanskoy-oblasti-1152955706.html

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, атака всу на белгород, новости, новости сво