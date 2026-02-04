Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2026
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. На месте атаки повреждены два автомобиля", - написал он в своем ТГ-канале.Также, по информации Гладкова, в Белгородском округе в селе Никольское в результате детонации дрона у 17-летнего юноши проникающее осколочное ранение грудной клетки. В селе Ровенек Белгородского округа во двор частного дома с беспилотника сброшено взрывное устройство. Бригада СМП транспортирует мужчину, получившего множественные слепые осколочные ранения спины и бедра, в городскую больницу.В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждены фасад, остекление и входная группа частного дома. Разбиты стекла и посечен кузов припаркованного автомобиля. В поселке Дубовое вследствие падения обломков сбитого БПЛА повреждены два частных дома, пять хозпостроек и автомобиль, перечислил Гладков."В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден", - добавил он.Также по информации губернатора в городе Грайворон FPV-дрон атаковал частный дом — выбиты окна. В селе Дунайка от ударов дронов один автомобиль поврежден, другой уничтожен огнем. Кроме того, повреждены остекление, фасад и забор частного домовладения. "В городе Шебекино при ударе FPV-дрона повреждены кровля и входная группа частного дома. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно — в частном доме посечены окна и кровля. В селе Сурково Шебекинского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожен припаркованный автомобиль Также посечен забор домовладения", - подытожил последствия атаки Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали семеро - из них трое несовершеннолетних

21:50 04.02.2026
 
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. На месте атаки повреждены два автомобиля", - написал он в своем ТГ-канале.
Также, по информации Гладкова, в Белгородском округе в селе Никольское в результате детонации дрона у 17-летнего юноши проникающее осколочное ранение грудной клетки. В селе Ровенек Белгородского округа во двор частного дома с беспилотника сброшено взрывное устройство. Бригада СМП транспортирует мужчину, получившего множественные слепые осколочные ранения спины и бедра, в городскую больницу.
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждены фасад, остекление и входная группа частного дома. Разбиты стекла и посечен кузов припаркованного автомобиля. В поселке Дубовое вследствие падения обломков сбитого БПЛА повреждены два частных дома, пять хозпостроек и автомобиль, перечислил Гладков.
"В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден", - добавил он.
Также по информации губернатора в городе Грайворон FPV-дрон атаковал частный дом — выбиты окна. В селе Дунайка от ударов дронов один автомобиль поврежден, другой уничтожен огнем. Кроме того, повреждены остекление, фасад и забор частного домовладения.
"В городе Шебекино при ударе FPV-дрона повреждены кровля и входная группа частного дома. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно — в частном доме посечены окна и кровля. В селе Сурково Шебекинского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожен припаркованный автомобиль Также посечен забор домовладения", - подытожил последствия атаки Вячеслав Гладков.
