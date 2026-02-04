Рейтинг@Mail.ru
Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме
Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме
Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме
В Ялте налаживается погода – столбик термометра находится в плюсовых значениях. С завтрашнего дня образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Об РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T11:24
2026-02-04T11:30
ялта
янина павленко
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Ялте налаживается погода – столбик термометра находится в плюсовых значениях. С завтрашнего дня образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.И напомнила, что сегодня образовательные учреждения работают в режиме дежурных групп – пропуск не считается прогулом.Обработка дорог шла со вчерашнего вечера – утром ситуация стабилизировалась, есть точечные обращения – их оперативно берем в работу. Работают 11 единиц техники, 28 человек, более 300 дворников, подрядные организации. За время непогоды применено более 182,5 тонн противогололедных материалов и смесей, рассказала глава администрации.Все основные транспортные артерии расчищены, обеспечено беспрепятственное движение. Завершаются работы в районе с. Оползневое, Васильевки, п. Даниловка. В планах – Аутка, проинформировала Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
ялта, янина павленко, новости крыма, крымская погода, погода в крыму
11:24 04.02.2026 (обновлено: 11:30 04.02.2026)
 
Обработка дорог шла со вчерашнего вечера – утром ситуация стабилизировалась, есть точечные обращения – их оперативно берем в работу. Работают 11 единиц техники, 28 человек, более 300 дворников, подрядные организации. За время непогоды применено более 182,5 тонн противогололедных материалов и смесей, рассказала глава администрации.
Все основные транспортные артерии расчищены, обеспечено беспрепятственное движение. Завершаются работы в районе с. Оползневое, Васильевки, п. Даниловка. В планах – Аутка, проинформировала Павленко.
