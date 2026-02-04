https://crimea.ria.ru/20260204/pogoda-naladilas-shkoly-yalty-s-chetverga-budut-rabotat-v-shtatnom-rezhime-1152933343.html

Погода наладилась: школы Ялты с четверга будут работать в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Ялте налаживается погода – столбик термометра находится в плюсовых значениях. С завтрашнего дня образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.И напомнила, что сегодня образовательные учреждения работают в режиме дежурных групп – пропуск не считается прогулом.Обработка дорог шла со вчерашнего вечера – утром ситуация стабилизировалась, есть точечные обращения – их оперативно берем в работу. Работают 11 единиц техники, 28 человек, более 300 дворников, подрядные организации. За время непогоды применено более 182,5 тонн противогололедных материалов и смесей, рассказала глава администрации.Все основные транспортные артерии расчищены, обеспечено беспрепятственное движение. Завершаются работы в районе с. Оползневое, Васильевки, п. Даниловка. В планах – Аутка, проинформировала Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

