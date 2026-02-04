https://crimea.ria.ru/20260204/poezd-v-krym-iz-moskvy-zaderzhivaetsya-iz-za-chp-v-tambovskoy-oblasti--1152953665.html
Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области
Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области
В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются восемь пассажирских поездов, в том числе №27 сообщением Симферополь РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T17:53
2026-02-04T17:53
2026-02-04T18:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются восемь пассажирских поездов, в том числе №27 сообщением Симферополь – Москва. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.В результате ЧП в пути задерживаются следующие поезда:- №3 Кисловодск – Москва- №27 Симферополь – Москва- №35 Адлер – Санкт-Петербург- №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород- №101 Адлер – Москва- №139 Кисловодск – Архангельск- №266 Москва – Новороссийск- №739 Воронеж – МоскваСотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, добавили в пресс-службе.
тамбовская область
17:53 04.02.2026 (обновлено: 18:07 04.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются восемь пассажирских поездов, в том числе №27 сообщением Симферополь – Москва. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.
В результате ЧП в пути задерживаются следующие поезда:
- №27 Симферополь – Москва
- №35 Адлер – Санкт-Петербург
- №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород
- №139 Кисловодск – Архангельск
- №266 Москва – Новороссийск
"Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места", - сообщили в РЖД.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, добавили в пресс-службе.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, добавили в пресс-службе.