Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области

Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области

В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются восемь пассажирских поездов, в том числе №27 сообщением Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются восемь пассажирских поездов, в том числе №27 сообщением Симферополь – Москва. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.В результате ЧП в пути задерживаются следующие поезда:- №3 Кисловодск – Москва- №27 Симферополь – Москва- №35 Адлер – Санкт-Петербург- №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород- №101 Адлер – Москва- №139 Кисловодск – Архангельск- №266 Москва – Новороссийск- №739 Воронеж – МоскваСотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

