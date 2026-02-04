https://crimea.ria.ru/20260204/poezd-s-benzinom-soshel-s-relsov-i-zagorelsya-v-tambovskoy-oblasti-1152951214.html
Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
В Тамбовской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T17:06
2026-02-04T17:06
2026-02-04T17:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Тамбовской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.К месту ЧП направлены пожарные и восстановительные поезда, создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
В Тамбовской области поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся - движение остановлено
17:06 04.02.2026 (обновлено: 17:12 04.02.2026)