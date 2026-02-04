https://crimea.ria.ru/20260204/podpornaya-stena-obvalilas-na-doroge-v-novyy-svet-v-krymu-1152940716.html
Подпорная стена обвалилась на дороге в Новый Свет в Крыму
Подпорная стена обвалилась на дороге в Новый Свет в Крыму - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Подпорная стена обвалилась на дороге в Новый Свет в Крыму
В Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр Судака Кирилл... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T13:47
2026-02-04T13:47
2026-02-04T13:55
крым
судак
новый свет
ремонт и строительство дорог в крыму
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
кирилл чебышев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519097_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_95ac3afffdae3e2ce6950bfbc54e6438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр Судака Кирилл Чебышев.Он отметил, что до момента обрушения проблемный участок уже находился на контроле у дорожных служб. Сегодня соберется специальная комиссия, которая определит тактику дальнейших действий на объекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
судак
новый свет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519097_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_adfbeb74275f7a541c4fd45a49c54fd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, новый свет, ремонт и строительство дорог в крыму, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, кирилл чебышев
Подпорная стена обвалилась на дороге в Новый Свет в Крыму
На дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена
13:47 04.02.2026 (обновлено: 13:55 04.02.2026)