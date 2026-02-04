Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в ОАЭ и взрыв цистерн в Тамбовской области – главное за день - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Переговоры в ОАЭ и взрыв цистерн в Тамбовской области – главное за день
Переговоры в ОАЭ и взрыв цистерн в Тамбовской области – главное за день - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Переговоры в ОАЭ и взрыв цистерн в Тамбовской области – главное за день
Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Первый день второго этапа переговоров по Украине завершился в... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Первый день второго этапа переговоров по Украине завершился в Абу-Даби. Проверка организована прокуратурой Крыма после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет. К 18 годам колонии приговорил Верховный суд Республики Крым жителя Феодосии за передачу информации о российских военных объектах украинским спецслужбам. На Солнце зафиксирован вторая за неделю вспышка класса X.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЦистерны с бензином горят в Тамбовской областиПять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда."Поступило сообщение о возгорании цистерн грузового поезда в городе Мичуринске. По прибытию пожарно-спасательные подразделений, предварительно, происходит загорание пяти цистерн на тупиковом пути", – сказано в сообщении.Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Завершился второй раунд переговоров в Абу-ДабиВ Абу-Даби завершился первый день второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Продолжение трехсторонней встречи запланировано на 5 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axios."Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, они возобновятся завтра", – сказано в сообщении.Обрушение подпорной стены в Новом СветеВ Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщил РИА Новости Крым мэр Судака Кирилл Чебышев."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании подпорной стены", – проинформировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.Крымчанин получил 18 лет колонии за госизменуВерховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики."Вынесен приговор суда жителю города Феодосии Республики Крым, который осуществлял сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - говорится в сообщении УФСБ.Вторая сильная вспышка за неделю на СолнцеВторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Первый день второго этапа переговоров по Украине завершился в Абу-Даби. Проверка организована прокуратурой Крыма после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет. К 18 годам колонии приговорил Верховный суд Республики Крым жителя Феодосии за передачу информации о российских военных объектах украинским спецслужбам. На Солнце зафиксирован вторая за неделю вспышка класса X.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Цистерны с бензином горят в Тамбовской области

Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.
"Поступило сообщение о возгорании цистерн грузового поезда в городе Мичуринске. По прибытию пожарно-спасательные подразделений, предварительно, происходит загорание пяти цистерн на тупиковом пути", – сказано в сообщении.
Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
Завершился второй раунд переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился первый день второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Продолжение трехсторонней встречи запланировано на 5 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.
"Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, они возобновятся завтра", – сказано в сообщении.
Обрушение подпорной стены в Новом Свете

В Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщил РИА Новости Крым мэр Судака Кирилл Чебышев.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании подпорной стены", – проинформировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Крымчанин получил 18 лет колонии за госизмену

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 18 годам колонии за передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики.
"Вынесен приговор суда жителю города Феодосии Республики Крым, который осуществлял сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - говорится в сообщении УФСБ.
Вторая сильная вспышка за неделю на Солнце

Вторая за два дня вспышка класса X произошла на Солнце в среду. Ее мощность составила X4.21. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На Солнце вспышка X4.21. Пик пройден в 15:13. Почти все экстремальные вспышки в этой области имели два пика. Ждем, будет ли второй", – отметили ученые.
