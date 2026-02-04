https://crimea.ria.ru/20260204/odin-chelovek-pogib-i-3-postradali-na-pozharakh-v-sevastopole-s-nachala-goda-1152956558.html

Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В жилом фонде Севастополя с начала 2026 года произошло 29 пожаров, в которых один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего и задымленного жилья 22 человек, в том числе восьмерых детей.Причины большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.

