Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
В жилом фонде Севастополя с начала 2026 года произошло 29 пожаров, в которых один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T19:32
2026-02-04T19:32
2026-02-04T19:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В жилом фонде Севастополя с начала 2026 года произошло 29 пожаров, в которых один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего и задымленного жилья 22 человек, в том числе восьмерых детей.Причины большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
В Севастополе с начала года произошло 29 пожаров в жилфонде – погиб один человек