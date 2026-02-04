Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/odin-chelovek-pogib-i-3-postradali-na-pozharakh-v-sevastopole-s-nachala-goda-1152956558.html
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
В жилом фонде Севастополя с начала 2026 года произошло 29 пожаров, в которых один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T19:32
2026-02-04T19:32
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
общество
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152800149_0:0:857:482_1920x0_80_0_0_37f55310bd3f2771ba34b2fc3332ee1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В жилом фонде Севастополя с начала 2026 года произошло 29 пожаров, в которых один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего и задымленного жилья 22 человек, в том числе восьмерых детей.Причины большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель" В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152800149_0:0:857:644_1920x0_80_0_0_cb40e8effa85d86cc18a23e7c9c6522d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, общество, новости севастополя
Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года

В Севастополе с начала года произошло 29 пожаров в жилфонде – погиб один человек

19:32 04.02.2026
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В жилом фонде Севастополя с начала 2026 года произошло 29 пожаров, в которых один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"29 пожаров в севастопольском жилом фонде произошло с начала 2026 года. Из них 11 случились в многоквартирных домах, 18 – в частных. Происшествия повлекли гибель одного гражданина, травмы получили трое, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего и задымленного жилья 22 человек, в том числе восьмерых детей.
Причины большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
 
СевастопольПожарМЧС СевастополяПроисшествияОбществоНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду
20:40В Севастополе открыли движение морского транспорта
20:36На Крымском мосту восстановили движение
20:20Рейд в Севастополе снова закрыт
20:16Крымский мост перекрыт второй раз за день
20:13Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
20:01Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
19:52Крымский мост открыт
19:51В Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-Даби
19:32Один человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
19:19Что изменит второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби – мнение
19:01Зеленскому не нужен мир на Украине – Лавров
18:51Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы
18:43Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
18:33Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
18:22Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
18:11Рейд в Севастополе открыли
18:06Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился
17:56В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
17:53Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области
Лента новостейМолния