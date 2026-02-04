Рейтинг@Mail.ru
Обрушение подпорной стены в Новом Свете – прокуратура отрыла проверку - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Обрушение подпорной стены в Новом Свете – прокуратура отрыла проверку
Обрушение подпорной стены в Новом Свете – прокуратура отрыла проверку - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Обрушение подпорной стены в Новом Свете – прокуратура отрыла проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщил ранее РИА Новости Крым мэр Судака Кирилл Чебышев.
Обрушение подпорной стены в Новом Свете – прокуратура отрыла проверку

Прокуратура отрыла проверку из-за обрушения подпорной стены на дороге в Новом Свете

14:32 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщил ранее РИА Новости Крым мэр Судака Кирилл Чебышев.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании подпорной стены", – проинформировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры реагирования, добавили в пресс-службе.
