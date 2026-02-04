https://crimea.ria.ru/20260204/obrushenie-podpornoy-steny-v-novom-svete--prokuratura-otryla-proverku-1152942673.html
Обрушение подпорной стены в Новом Свете – прокуратура отрыла проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена, на месте работают дорожные службы, сообщил ранее РИА Новости Крым мэр Судака Кирилл Чебышев.При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры реагирования, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяКогда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стеныРухнувшая в Ливадии подпорная стена оказалась бесхозной
