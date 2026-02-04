https://crimea.ria.ru/20260204/obmanchivaya-sukhost-obstanovka-na-dorogakh-kryma-vecherom-v-sredu-1152958506.html

Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду

Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду

К вечеру среды в Крыму температура воздуха понижается до отрицательных значений, на дорогах может образовываться иней. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T20:46

2026-02-04T20:46

2026-02-04T20:46

ситуация на дорогах крыма

крым

крымавтодор

дороги

дороги крыма

крымская погода

погода в крыму

логистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121603472_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26273df2d6e0f0cff645d8a4c77603f4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К вечеру среды в Крыму температура воздуха понижается до отрицательных значений, на дорогах может образовываться иней. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".Сейчас на дороге Феодосия – Орджоникидзе -1, возможно выпадение инея. На трассе Ялта – Севастополь +2, сухо. На магистрали Евпатория – Мирный температура воздуха около ноля, возможно образование инея. На Грушевском перевале -5, на трассе Алушта – Судак – Феодосия -2 градуса. Дорожники призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на перевалах и открытых участках дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымавтодор, дороги, дороги крыма, крымская погода, погода в крыму, логистика, новости крыма