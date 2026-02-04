https://crimea.ria.ru/20260204/obmanchivaya-sukhost-obstanovka-na-dorogakh-kryma-vecherom-v-sredu-1152958506.html
Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К вечеру среды в Крыму температура воздуха понижается до отрицательных значений, на дорогах может образовываться иней. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".Сейчас на дороге Феодосия – Орджоникидзе -1, возможно выпадение инея. На трассе Ялта – Севастополь +2, сухо. На магистрали Евпатория – Мирный температура воздуха около ноля, возможно образование инея. На Грушевском перевале -5, на трассе Алушта – Судак – Феодосия -2 градуса. Дорожники призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на перевалах и открытых участках дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
