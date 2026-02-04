Рейтинг@Mail.ru
Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260204/obmanchivaya-sukhost-obstanovka-na-dorogakh-kryma-vecherom-v-sredu-1152958506.html
Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду
Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду
К вечеру среды в Крыму температура воздуха понижается до отрицательных значений, на дорогах может образовываться иней. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T20:46
2026-02-04T20:46
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121603472_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26273df2d6e0f0cff645d8a4c77603f4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К вечеру среды в Крыму температура воздуха понижается до отрицательных значений, на дорогах может образовываться иней. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".Сейчас на дороге Феодосия – Орджоникидзе -1, возможно выпадение инея. На трассе Ялта – Севастополь +2, сухо. На магистрали Евпатория – Мирный температура воздуха около ноля, возможно образование инея. На Грушевском перевале -5, на трассе Алушта – Судак – Феодосия -2 градуса. Дорожники призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на перевалах и открытых участках дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду

В Крыму на дорогах образуется иней – ситуация к вечеру среды

20:46 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К вечеру среды в Крыму температура воздуха понижается до отрицательных значений, на дорогах может образовываться иней. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".
"При отрицательных температурах под покрытием возможно образование скрытой скользкости — визуально проезжая часть может выглядеть сухой. Дорожники осуществляют круглосуточный мониторинг и патрулирование, при необходимости выполняется превентивная обработка опасных участков", - сказано в сообщении.
Сейчас на дороге Феодосия – Орджоникидзе -1, возможно выпадение инея. На трассе Ялта – Севастополь +2, сухо. На магистрали Евпатория – Мирный температура воздуха около ноля, возможно образование инея.
На Грушевском перевале -5, на трассе Алушта – Судак – Феодосия -2 градуса.
Дорожники призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на перевалах и открытых участках дорог.
