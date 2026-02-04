Рейтинг@Mail.ru
Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/novye-zanyatiya-po-bezopasnosti-detey-startuyut-v-shkolakh-kryma-vesnoy-1152942998.html
Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной
Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной
В Республике Крым с весны для школьников будут проводить занятия по профилактике деструктивного влияния в интернете. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T15:10
2026-02-04T15:10
новости крыма
крым
дети
безопасность
интернет
кибербезопасность
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129505753_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_a27f882369133d33146c8c652e7fd53a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым с весны для школьников будут проводить занятия по профилактике деструктивного влияния в интернете. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Крымского отделения "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Иван Зуянов.По его словам, встречи с детьми предполагают собой не лекции, а именно беседы, чтобы вовлечь школьников в диалог с обратной связью."Такие беседы уже проходят во многих регионах страны, где представлен "Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", и где есть "Лига безопасного интернета", есть наработанный опыт", – отметил Иван Зуянов.При встречах дети будут разделены по возрастам, отдельно беседы пройдут и с родителями.В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко сообщил, что профилактические занятия по предотвращению вовлечения детей и подростков в деструктивные сообщества и противозаконную деятельность проходят в школах Крыма минимум дважды в год.К примеру, в классах уже показывают документальный фильм "Игры с огнем", в котором рассматриваются примеры вовлеченных в террористическую деятельность и понесших за это наказание подростков. Также, отметил замминистра, весной в школах полуострова запланирован к показу новый документальный фильм Андрея Медведева "Предательство".Кроме того, в настоящее время министерством образования и науки Крыма рассматривается вопрос о внедрении в Крыму приложения "Защитник"."Благодаря данному приложению родители могут видеть, где находится ребенок, и в случае опасности подать сигнал, чтобы кто-то из ближнего круга мог отреагировать. В этом направлении сейчас ведем работу, чтобы максимально охватить родителей и образовательные учреждения", – добавил Илья Донченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129505753_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d0c3c70dbfc8a86e4e27b93442dd8c31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, дети, безопасность, интернет, кибербезопасность, киберпреступность
Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной

"Лига безопасного интернета" проведет занятия в школах Крыма для детей и родителей

15:10 04.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым с весны для школьников будут проводить занятия по профилактике деструктивного влияния в интернете. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Крымского отделения "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Иван Зуянов.
"На базе отряда "Поиск-Крым" открыто Крымское отделение национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и "Лига безопасного интернета". Мы находимся в стадии проработки дорожной карты", – сказал спикер.
По его словам, встречи с детьми предполагают собой не лекции, а именно беседы, чтобы вовлечь школьников в диалог с обратной связью.
"Такие беседы уже проходят во многих регионах страны, где представлен "Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", и где есть "Лига безопасного интернета", есть наработанный опыт", – отметил Иван Зуянов.
При встречах дети будут разделены по возрастам, отдельно беседы пройдут и с родителями.
В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко сообщил, что профилактические занятия по предотвращению вовлечения детей и подростков в деструктивные сообщества и противозаконную деятельность проходят в школах Крыма минимум дважды в год.
"Молодежь хорошо реагирует на профилактические мероприятия, когда они созданы с требованиями времени", – сказал руководитель Крымского отделения "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям".
К примеру, в классах уже показывают документальный фильм "Игры с огнем", в котором рассматриваются примеры вовлеченных в террористическую деятельность и понесших за это наказание подростков. Также, отметил замминистра, весной в школах полуострова запланирован к показу новый документальный фильм Андрея Медведева "Предательство".
Кроме того, в настоящее время министерством образования и науки Крыма рассматривается вопрос о внедрении в Крыму приложения "Защитник".
"Благодаря данному приложению родители могут видеть, где находится ребенок, и в случае опасности подать сигнал, чтобы кто-то из ближнего круга мог отреагировать. В этом направлении сейчас ведем работу, чтобы максимально охватить родителей и образовательные учреждения", – добавил Илья Донченко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымдетиБезопасностьИнтернетКибербезопасностьКиберпреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
17:31Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
17:27Крымский мост закрыт
17:21Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки
17:10Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа в Москве
17:06Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
16:51Когда закончится СВО
16:40В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине
16:40Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов
16:31Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры
16:19Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт
16:13В Севастополе закрыт рейд
16:11Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
16:04Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце
15:55Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
15:52Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
15:45Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
15:20За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
15:10Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной
14:57Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ
Лента новостейМолния