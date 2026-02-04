https://crimea.ria.ru/20260204/novye-zanyatiya-po-bezopasnosti-detey-startuyut-v-shkolakh-kryma-vesnoy-1152942998.html

Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым с весны для школьников будут проводить занятия по профилактике деструктивного влияния в интернете. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Крымского отделения "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Иван Зуянов.По его словам, встречи с детьми предполагают собой не лекции, а именно беседы, чтобы вовлечь школьников в диалог с обратной связью."Такие беседы уже проходят во многих регионах страны, где представлен "Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", и где есть "Лига безопасного интернета", есть наработанный опыт", – отметил Иван Зуянов.При встречах дети будут разделены по возрастам, отдельно беседы пройдут и с родителями.В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко сообщил, что профилактические занятия по предотвращению вовлечения детей и подростков в деструктивные сообщества и противозаконную деятельность проходят в школах Крыма минимум дважды в год.К примеру, в классах уже показывают документальный фильм "Игры с огнем", в котором рассматриваются примеры вовлеченных в террористическую деятельность и понесших за это наказание подростков. Также, отметил замминистра, весной в школах полуострова запланирован к показу новый документальный фильм Андрея Медведева "Предательство".Кроме того, в настоящее время министерством образования и науки Крыма рассматривается вопрос о внедрении в Крыму приложения "Защитник"."Благодаря данному приложению родители могут видеть, где находится ребенок, и в случае опасности подать сигнал, чтобы кто-то из ближнего круга мог отреагировать. В этом направлении сейчас ведем работу, чтобы максимально охватить родителей и образовательные учреждения", – добавил Илья Донченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

