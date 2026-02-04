Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/novosti-svo-armiya-rossii-bet-po-mestam-khraneniya-ukrainskikh-dronov-1152947310.html
Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
Армия России ударила по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T15:52
2026-02-04T16:30
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
потери всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151050973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0e876207c3c1a6e68534d5a22a83393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России ударила по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1390 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гремячка, Могрица, Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Охримовка и Зыбино. Противник потерял до 280 военнослужащих.Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гороховатка, Ковшаровка, Староверовка, Нечволодовка и Грушевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка ДНР. Потери противника составили до 165 военнослужащих.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новоалександровка, Кутузовка, Красноярское ДНР, Новопавловка и Першотравенск Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области. Также нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области. Противник потерял более 340 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, 22 реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности Нептун и 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииВ Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151050973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4456c594fa924163dbfd3776444502d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу , украина, инфографика
Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов

Потери ВСУ составили почти 1400 боевиков за сутки

15:52 04.02.2026 (обновлено: 16:30 04.02.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России ударила по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1390 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные сил РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", – сказано в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гремячка, Могрица, Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Охримовка и Зыбино. Противник потерял до 280 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гороховатка, Ковшаровка, Староверовка, Нечволодовка и Грушевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка ДНР. Потери противника составили до 165 военнослужащих.
Сводка 4 февраля 2026 годаСводка 4 февраля 2026 года
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новоалександровка, Кутузовка, Красноярское ДНР, Новопавловка и Першотравенск Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области. Также нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области. Противник потерял более 340 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.
Кроме того, средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, 22 реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности Нептун и 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФПотери ВСУУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
17:31Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
17:27Крымский мост закрыт
17:21Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки
17:10Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа в Москве
17:06Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
16:51Когда закончится СВО
16:40В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине
16:40Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов
16:31Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры
16:19Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт
16:13В Севастополе закрыт рейд
16:11Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
16:04Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце
15:55Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
15:52Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
15:45Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
15:20За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
15:10Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной
14:57Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ
Лента новостейМолния