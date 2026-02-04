https://crimea.ria.ru/20260204/novosti-svo-armiya-rossii-bet-po-mestam-khraneniya-ukrainskikh-dronov-1152947310.html

Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов

Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов

2026-02-04T15:52

2026-02-04T15:52

2026-02-04T16:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Армия России ударила по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1390 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гремячка, Могрица, Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Охримовка и Зыбино. Противник потерял до 280 военнослужащих.Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гороховатка, Ковшаровка, Староверовка, Нечволодовка и Грушевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка ДНР. Потери противника составили до 165 военнослужащих.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новоалександровка, Кутузовка, Красноярское ДНР, Новопавловка и Першотравенск Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области. Также нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области. Противник потерял более 340 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, 22 реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности Нептун и 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииВ Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"

