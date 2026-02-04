Рейтинг@Mail.ru
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры
В городе создан оперативный штаб, добавил глава администрации. РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры

В Одессе в результате ночных взрывов поврежден объект инфраструктуры – власти

09:59 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поражен в Одессе. Об этом сообщил подконтрольный Киеву глава одесской военной администрации Олег Кипер.
"В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, административное и производственное здания предприятия, возникли пожары. Огонь ликвидирован", – написал Кипер в своем Telegram-канале.
В городе создан оперативный штаб, добавил глава администрации.
Накануне в Харькове был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера после поражения критически важных объектов ТЭЦ и двух трансформаторных подстанций, сообщал мэр города Игорь Терехов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
