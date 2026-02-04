https://crimea.ria.ru/20260204/nochnye-vzryvy-v-odesse-povrezhden-obekt-infrastruktury-1152930577.html
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры
В городе создан оперативный штаб, добавил глава администрации.
В городе создан оперативный штаб, добавил глава администрации.Накануне в Харькове был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера после поражения критически важных объектов ТЭЦ и двух трансформаторных подстанций, сообщал мэр города Игорь Терехов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетикиНа Украине обесточены 162 населенных пунктаОдесса и область остались без света
