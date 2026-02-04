https://crimea.ria.ru/20260204/nasledie-yaltinsko-potsdamskoy-sistemy-ne-razrusheno--ekspert-1152948201.html

Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений оказалась необыкновенно прочной, на сегодняшний день она окончательно не разрушена. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений оказалась необыкновенно прочной, на сегодняшний день она окончательно не разрушена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета Олег Шевченко.Эксперт отметил, что лидеры стран "Большой тройки" Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, обсуждая послевоенное мироустройство, стремились создать такую систему, которая гарантировала бы мир и стабильность как минимум на полвека, чтобы потомкам "было сложно поломать эту систему".По мнению специалиста, разрушение Ялтинско-Потсдамской системы началось только в 1990-е годы, когда военный блок НАТО развязал агрессивную войну против суверенной независимой Югославии. Но окончательно Ялтинско-Потсдамский мир не рухнул до сих пор, поэтому говорить о его демонтаже было бы ошибочным, уверен Шевченко."Система не допускает геноцида или же жестко преследует его проявление. Сохраняет актуальность и Декларация прав человека. Да, многие ее страницы дискредитированы, просели многие контролирующие инстанции. Но в мире значительная часть стран отказывается от нацизма или исключительности одной нации. Есть страны, которые идут по этому пути, например, Украина, Великобритания, США. Но это не весь мир", - пояснил политолог.Шевченко добавил, что созданная после Второй мировой войны система международных отношений не идеальна, в ней есть немало изъянов и противоречий, однако на данный момент это лучшее, что пока создало человечество. Поэтому систему следует реформировать, а не разрушать, заключил аналитик.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Конференция состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведение новых государственных границ на освобожденных территориях и установить общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников, а также создать процедуры, гарантирующие неизменность этих линий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

