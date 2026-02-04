Рейтинг@Mail.ru
Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260204/nasledie-yaltinsko-potsdamskoy-sistemy-ne-razrusheno--ekspert-1152948201.html
Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт
Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений оказалась необыкновенно прочной, на сегодняшний день она окончательно не разрушена. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T16:19
2026-02-04T16:19
радио "спутник в крыму"
олег шевченко
мнения
ялтинская конференция
ялта-45
история
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144078674_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_7340168d1fa6f220573681d2348899d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений оказалась необыкновенно прочной, на сегодняшний день она окончательно не разрушена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета Олег Шевченко.Эксперт отметил, что лидеры стран "Большой тройки" Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, обсуждая послевоенное мироустройство, стремились создать такую систему, которая гарантировала бы мир и стабильность как минимум на полвека, чтобы потомкам "было сложно поломать эту систему".По мнению специалиста, разрушение Ялтинско-Потсдамской системы началось только в 1990-е годы, когда военный блок НАТО развязал агрессивную войну против суверенной независимой Югославии. Но окончательно Ялтинско-Потсдамский мир не рухнул до сих пор, поэтому говорить о его демонтаже было бы ошибочным, уверен Шевченко."Система не допускает геноцида или же жестко преследует его проявление. Сохраняет актуальность и Декларация прав человека. Да, многие ее страницы дискредитированы, просели многие контролирующие инстанции. Но в мире значительная часть стран отказывается от нацизма или исключительности одной нации. Есть страны, которые идут по этому пути, например, Украина, Великобритания, США. Но это не весь мир", - пояснил политолог.Шевченко добавил, что созданная после Второй мировой войны система международных отношений не идеальна, в ней есть немало изъянов и противоречий, однако на данный момент это лучшее, что пока создало человечество. Поэтому систему следует реформировать, а не разрушать, заключил аналитик.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Конференция состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведение новых государственных границ на освобожденных территориях и установить общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников, а также создать процедуры, гарантирующие неизменность этих линий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260204/Kak-zhili-i-rabotali-lidery-Bolshoy-troyki-v-Krymu--video-1117914307.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144078674_98:0:683:439_1920x0_80_0_0_f8281a453f3fc492998f31e210862698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег шевченко, мнения, ялтинская конференция, ялта-45, история, политика
Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт

Ялтинско-Потсдамская система оказалась очень прочной и окончательно не разрушена – эксперт

16:19 04.02.2026
 
© Архив УФСБ России по Республике Крым и г. СевастополюЯлтинская конференция 1945 года
Ялтинская конференция 1945 года
© Архив УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений оказалась необыкновенно прочной, на сегодняшний день она окончательно не разрушена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета Олег Шевченко.
Эксперт отметил, что лидеры стран "Большой тройки" Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, обсуждая послевоенное мироустройство, стремились создать такую систему, которая гарантировала бы мир и стабильность как минимум на полвека, чтобы потомкам "было сложно поломать эту систему".
"Сталин, Рузвельт и Черчилль закладывали такие системы сдержек и противовесов, такие дипломатические, политические и юридические ловушки для своих потомков, чтобы преемникам было крайне тяжело опять привести планету к глобальной войне. В этом отношении Ялтинская система оказалась необыкновенно прочной", - сказал Шевченко.
По мнению специалиста, разрушение Ялтинско-Потсдамской системы началось только в 1990-е годы, когда военный блок НАТО развязал агрессивную войну против суверенной независимой Югославии. Но окончательно Ялтинско-Потсдамский мир не рухнул до сих пор, поэтому говорить о его демонтаже было бы ошибочным, уверен Шевченко.
"Система не допускает геноцида или же жестко преследует его проявление. Сохраняет актуальность и Декларация прав человека. Да, многие ее страницы дискредитированы, просели многие контролирующие инстанции. Но в мире значительная часть стран отказывается от нацизма или исключительности одной нации. Есть страны, которые идут по этому пути, например, Украина, Великобритания, США. Но это не весь мир", - пояснил политолог.
Шевченко добавил, что созданная после Второй мировой войны система международных отношений не идеальна, в ней есть немало изъянов и противоречий, однако на данный момент это лучшее, что пока создало человечество. Поэтому систему следует реформировать, а не разрушать, заключил аналитик.
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Конференция состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.
Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведение новых государственных границ на освобожденных территориях и установить общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников, а также создать процедуры, гарантирующие неизменность этих линий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
09:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
 
Радио "Спутник в Крыму"Олег ШевченкоМненияЯлтинская конференцияЯлта-45ИсторияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
17:31Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
17:27Крымский мост закрыт
17:21Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки
17:10Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа в Москве
17:06Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
16:51Когда закончится СВО
16:40В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине
16:40Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов
16:31Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры
16:19Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт
16:13В Севастополе закрыт рейд
16:11Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
16:04Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце
15:55Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
15:52Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
15:45Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
15:20За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
15:10Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной
14:57Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ
Лента новостейМолния