https://crimea.ria.ru/20260204/napadenie-na-detey-v-shkole-krasnoyarska--vse-o-chp-k-etomu-chasu-1152940575.html

Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу

Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу

В среду в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом,... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T13:37

2026-02-04T13:37

2026-02-04T13:47

красноярск

новости

происшествия

школа

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152936349_0:173:674:552_1920x0_80_0_0_8c8dcce01806c62555faf5662ddfd47a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В среду в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. Изначально сообщалось о трех пострадавших, по последним данным краевого минздрава в результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Все, что известно о происшествии к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Инцидент произошел в среду в одной из школ Центрального района Красноярска, сообщали в полиции региона.Изначально сообщалось о трех пострадавших учениках. По данным краевого минздрава, они доставлены в ожоговый центр краевой больницы для диагностики состояния. Возраст пострадавших и степень полученных ожогов в ведомстве не уточнили.По данным регионального МЧС, огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений. На месте происшествия сейчас продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняются все обстоятельства случившегося.Как сообщили в пресс-службе Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту инцидента возбуждены уголовные дела. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.Накануне в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, во вторник в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.*Организация, признанная в РФ террористическойСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

красноярск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, новости, происшествия, школа, пожар