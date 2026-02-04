Рейтинг@Mail.ru
Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу
Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу
В среду в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом,... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В среду в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. Изначально сообщалось о трех пострадавших, по последним данным краевого минздрава в результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Все, что известно о происшествии к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Инцидент произошел в среду в одной из школ Центрального района Красноярска, сообщали в полиции региона.Изначально сообщалось о трех пострадавших учениках. По данным краевого минздрава, они доставлены в ожоговый центр краевой больницы для диагностики состояния. Возраст пострадавших и степень полученных ожогов в ведомстве не уточнили.По данным регионального МЧС, огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений. На месте происшествия сейчас продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняются все обстоятельства случившегося.Как сообщили в пресс-службе Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту инцидента возбуждены уголовные дела. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.Накануне в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, во вторник в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.*Организация, признанная в РФ террористическойСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
красноярск, новости, происшествия, школа, пожар
Нападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу

Все о ЧП с поджогом в красноярской школе к этому часу

13:37 04.02.2026 (обновлено: 13:47 04.02.2026)
 
ЧП в школе в Красноярске
ЧП в школе в Красноярске
© Фото из соцсетей
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В среду в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. Изначально сообщалось о трех пострадавших, по последним данным краевого минздрава в результате ЧП госпитализированы пять учащихся.
Все, что известно о происшествии к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.
Инцидент произошел в среду в одной из школ Центрального района Красноярска, сообщали в полиции региона.
Изначально сообщалось о трех пострадавших учениках. По данным краевого минздрава, они доставлены в ожоговый центр краевой больницы для диагностики состояния. Возраст пострадавших и степень полученных ожогов в ведомстве не уточнили.
"Еще два несовершеннолетних доставлены 20-ю больницу с черепно-мозговыми травмами, (их состояние – ред.) средней степень тяжести", – приводит новые данные регионального минздрава РИА Новости.
По данным регионального МЧС, огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений. На месте происшествия сейчас продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняются все обстоятельства случившегося.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту инцидента возбуждены уголовные дела. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.
Накануне в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, во вторник в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.
*Организация, признанная в РФ террористической
