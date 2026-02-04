Рейтинг@Mail.ru
На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 04.02.2026
На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей
На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 04.02.2026
На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей
За минувшие сутки на дорогах Краснодарского края правоохранители задержали 13 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России... РИА Новости Крым, 04.02.2026
краснодарский край
водители
госавтоинспекция кубани
новости
пдд (правила дорожного движения)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки на дорогах Краснодарского края правоохранители задержали 13 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по краю.За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения – кроме административной установлена также и уголовная ответственность, напомнили правоохранители.Кроме того, было выявлено 134 нарушения за "тонировку", 51 нарушение требований к перевозке детей, 24 водителя, которые сели за руль, не имея прав.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуАвтобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей

На дорогах Краснодарского края за сутки задержали 13 пьяных водителей – ГАИ

22:04 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки на дорогах Краснодарского края правоохранители задержали 13 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по краю.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения – кроме административной установлена также и уголовная ответственность, напомнили правоохранители.
Кроме того, было выявлено 134 нарушения за "тонировку", 51 нарушение требований к перевозке детей, 24 водителя, которые сели за руль, не имея прав.
Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
 
