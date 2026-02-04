https://crimea.ria.ru/20260204/na-kubani-za-sutki-poymali-13-netrezvykh-voditeley-1152935742.html

На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей

На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 04.02.2026

На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах Краснодарского края правоохранители задержали 13 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T22:04

2026-02-04T22:04

2026-02-04T22:04

краснодарский край

водители

госавтоинспекция кубани

новости

пдд (правила дорожного движения)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152935600_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_3bd181ec8d952fedbc16415825f7d6d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки на дорогах Краснодарского края правоохранители задержали 13 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по краю.За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения – кроме административной установлена также и уголовная ответственность, напомнили правоохранители.Кроме того, было выявлено 134 нарушения за "тонировку", 51 нарушение требований к перевозке детей, 24 водителя, которые сели за руль, не имея прав.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуАвтобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, водители, госавтоинспекция кубани, новости, пдд (правила дорожного движения)