На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии - РИА Новости Крым, 04.02.2026
На Кубани предотвратили теракт в исправительной колонии
В Краснодарском крае предотвращен теракт в исправительной колонии, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН.
2026-02-04T09:55
2026-02-04T09:55
2026-02-04T09:55
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
краснодарский край
новости
фсин
теракт
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае предотвращен теракт в исправительной колонии, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Мужчина задержан при попытке совершения теракта. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.Во ФСИН подчеркнули, что "своевременно полученная оперативная информация позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона", "изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности исправительного учреждения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
