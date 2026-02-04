Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту восстановили движение
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
2026-02-04T20:36
2026-02-04T20:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду, 4 февраля Крымский мост перекрывали дважды - в 17.27 и в 20.16. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Новости
На Крымском мосту восстановили движение

20:36 04.02.2026 (обновлено: 20:38 04.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
В среду, 4 февраля Крымский мост перекрывали дважды - в 17.27 и в 20.16.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
