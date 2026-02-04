https://crimea.ria.ru/20260204/moskva-i-pekin-razrabatyvayut-grandioznyy-plan-razvitiya-otnosheniy-1152939295.html

Москва и Пекин разрабатывают грандиозный план развития отношений

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Китай и Россия должны разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.Председатель КНР назвал Владимира Путина дорогим другом и отметил, что китайско-российские отношения вступают в новый этап."Важно воспользоваться исторической возможностью постоянно укреплять стратегическое взаимодействие", – добавил Си Цзиньпин.Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с наступающим Праздником весны, с которым придет Год Красной Огненной лошади.Президент отметил, что Китайский Новый год широко отметят и в Москве. "У нас тоже это стало хорошей традицией", – сказал Путин.Ранее, 21 января 2026 года, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи и наметили планы на будущее по развитию отношений между странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на УкраинеТрамп угрожает Канаде из-за сделки с КитаемКитай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин

