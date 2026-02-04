Рейтинг@Mail.ru
Минцифры расширило "белый список" платформ на случай отключения интернета - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Минцифры расширило "белый список" платформ на случай отключения интернета
Минцифры расширило "белый список" платформ на случай отключения интернета - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Минцифры расширило "белый список" платформ на случай отключения интернета
Минцифры расширило так называемый "белый список" платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T13:13
2026-02-04T13:13
минцифры рф
интернет
новости
россия
сми
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Минцифры расширило так называемый "белый список" платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности."В "белый список" включены новые сервисы – российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов", – сказано в сообщении.В очередную волну расширения перечня внесены банки ВТБ и ПСБ, железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", службы доставки "Сдэк", "Купер" и "Самокат". Также туда попали государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков.Список пополнился и рядом СМИ. Это медиахолдинг ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе-РФ" и "Матч ТВ", издания "Коммерсант" и "Парламентская газета", дистрибьютор телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ", уточнили в Минцифры.Также в очередную волну расширения попали операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур", онлайн-кассы "Эвотор", мобильное приложение "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса, компания "Росагролизинг", магазин "Детский мир", сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг", маркетплейс "Мегамаркет" и ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.В начале декабря 2025 года сообщалось, что Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции сообщил, что в начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернетВ России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
россия
Новости
Минцифры расширило "белый список" платформ на случай отключения интернета

13:13 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Минцифры расширило так называемый "белый список" платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.
"В "белый список" включены новые сервисы – российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов", – сказано в сообщении.
В очередную волну расширения перечня внесены банки ВТБ и ПСБ, железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", службы доставки "Сдэк", "Купер" и "Самокат". Также туда попали государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков.
Список пополнился и рядом СМИ. Это медиахолдинг ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе-РФ" и "Матч ТВ", издания "Коммерсант" и "Парламентская газета", дистрибьютор телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ", уточнили в Минцифры.
Также в очередную волну расширения попали операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур", онлайн-кассы "Эвотор", мобильное приложение "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса, компания "Росагролизинг", магазин "Детский мир", сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг", маркетплейс "Мегамаркет" и ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
"В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности", – утонили в профильном министерстве.
В начале декабря 2025 года сообщалось, что Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.
Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции сообщил, что в начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в "белые списки".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
 
