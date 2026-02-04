https://crimea.ria.ru/20260204/mid-rossii-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-istecheniem-sroka-deystviya-dsnv-1152960281.html

МИД России сделал заявление в связи с истечением срока действия ДСНВ

МИД России сделал заявление в связи с истечением срока действия ДСНВ - РИА Новости Крым, 04.02.2026

МИД России сделал заявление в связи с истечением срока действия ДСНВ

Россия готова к военно-техническим контрмерам для купирования возможных угроз после истечения действия Договора с США о сокращении стратегических наступательных РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T21:56

2026-02-04T21:56

2026-02-04T21:59

дснв

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110897/58/1108975800_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_5eaf57f17e5a84f8e56bd468019b6845.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Россия готова к военно-техническим контрмерам для купирования возможных угроз после истечения действия Договора с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении российского МИД.В ведомстве отметили, что 5 февраля 2026 года окончательно "завершается жизненный цикл" российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В феврале 2023 года Москва приостановила его действие на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями.Как подчеркнули в МИД РФ, одновременно с приостановлением действия соглашения Москва заявила о намерении добровольно сохранять приверженность содержащимся в ДСНВ центральным количественным ограничениям на регламентируемые им вооружения.В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения. При этом в МИД России констатировали, что "какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена". Публичные комментарии с американской стороны также не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Москвой.В сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов, отметили в МИД РФ.При этом в МИД подчеркнули, что Москва намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере."На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", - заключили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВВ РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильностиСША обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дснв, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости