https://crimea.ria.ru/20260204/likvidatsiya-ugrozy-terakta-v-simferopole-proydut-ucheniya-silovikov-1152948044.html
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T15:55
2026-02-04T15:55
2026-02-04T15:57
крым
новости крыма
симферополь
учения
безопасность республики крым и севастополя
администрация симферополя
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120787418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f4d8d9caf5427b03b0131fcff3cfab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260202/v-belogorskom-rayone-perekroyut-dorogi-i-evakuiruyut-lyudey--chto-proiskhodit-1152869041.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120787418_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5badb46bd49286f1ad200147d3823adf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, симферополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, администрация симферополя, антитеррор
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта
15:55 04.02.2026 (обновлено: 15:57 04.02.2026)