Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.
2026-02-04T15:55
2026-02-04T15:57
крым
новости крыма
симферополь
учения
безопасность республики крым и севастополя
администрация симферополя
антитеррор
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
крым, новости крыма, симферополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, администрация симферополя, антитеррор
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков

В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта

15:55 04.02.2026 (обновлено: 15:57 04.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.
"6 февраля, с 10.00 до 16.00 часов, в районе предприятия "Вода Крыма" на улице Тарабукина,1 будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
КрымНовости КрымаСимферопольУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяАдминистрация СимферополяАнтитеррор
 
