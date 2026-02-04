https://crimea.ria.ru/20260204/likvidatsiya-ugrozy-terakta-v-simferopole-proydut-ucheniya-silovikov-1152948044.html

Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков

Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков

В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы. РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T15:55

2026-02-04T15:55

2026-02-04T15:57

крым

новости крыма

симферополь

учения

безопасность республики крым и севастополя

администрация симферополя

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120787418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f4d8d9caf5427b03b0131fcff3cfab9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе 6 февраля отработают готовность спецслужб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260202/v-belogorskom-rayone-perekroyut-dorogi-i-evakuiruyut-lyudey--chto-proiskhodit-1152869041.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, администрация симферополя, антитеррор