Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Крымский мост закрыт
На Крымском мосту остановили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту остановили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:27 04.02.2026 (обновлено: 17:30 04.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту остановили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто," – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
