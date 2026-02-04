https://crimea.ria.ru/20260204/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-otkrytiya-dvizheniya-1152957597.html

Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения

Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения

Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером начала расти очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T20:01

2026-02-04T20:01

2026-02-04T20:01

ситуация на дорогах крыма

мост

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

новости крыма

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером начала расти очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было ограничено в среду в 17:26. Запрет действовал больше двух часов.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260204/poezd-v-krym-iz-moskvy-zaderzhivaetsya-iz-za-chp-v-tambovskoy-oblasti--1152953665.html

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мост, крымский мост, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма, очереди на крымском мосту