Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером начала расти очередь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером начала расти очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было ограничено в среду в 17:26. Запрет действовал больше двух часов.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
