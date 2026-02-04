Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером начала расти очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T20:01
2026-02-04T20:01
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
новости крыма
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером начала расти очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было ограничено в среду в 17:26. Запрет действовал больше двух часов.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды

20:01 04.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в среду вечером начала расти очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 79 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 20.00.

Движение по мосту было ограничено в среду в 17:26. Запрет действовал больше двух часов.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах Крыма
 
