https://crimea.ria.ru/20260204/krymskiy-most-otkryt-1152744474.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T19:52
2026-02-04T19:52
2026-02-04T19:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
транспорт
логистика
срочные новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272028_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_16aba3f6855dc51872a1e03ce34edaad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мосту было ограничено в среду в 17:26. Запрет действовал больше двух часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272028_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_bfe49eb7cf21adfc13d79d35f6297168.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, срочные новости крыма, керчь, тамань