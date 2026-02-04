https://crimea.ria.ru/20260204/kogda-zakonchitsya-svo-1152950788.html

Когда закончится СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специальная военная операция завершится тогда, когда противник в лице киевского режима и поддерживающих его европейских элит поймет, что с Москвой будет выгоднее заключить мир на условиях РФ, нежели продолжать боевые действия. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.По мнению Шатилова, главным препятствием на пути к мирному урегулированию является не столько Владимир Зеленский, не обладающий значимой политической субъектностью, сколько его европейские кураторы, а также определенные политические круги в США.В этой связи эксперт напомнил недавнее заявление американского госсекретаря марка Рубио о якобы достижении договоренности, по которой воинские контингенты Британии и Франции будут введены на Украину после подписания мирного соглашения. В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте накануне в Киеве уверенно заявил, что войска стран так называемой "коалиции желающих" войдут на Украину после заключения мира.Шатилов подчеркнул, что такие варианты гарантий безопасности Украины категорически неприемлемы для России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине "Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным

