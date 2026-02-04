Когда закончится СВО
Когда закончится СВО – мнение эксперта
16:51 04.02.2026 (обновлено: 16:53 04.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специальная военная операция завершится тогда, когда противник в лице киевского режима и поддерживающих его европейских элит поймет, что с Москвой будет выгоднее заключить мир на условиях РФ, нежели продолжать боевые действия. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
"Мир (мирное соглашение – ред.) бывает разный, например, похабный, если приводить примеры из истории. Нам нужен мир победный. Здесь многое зависит от доброй воли и понимания сложившихся реалий со стороны наших контрагентов, как украинских, так и западных. СВО все равно будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены ее цели, пока противник не поймет, что выгоднее заключить с нами приемлемый для нас мир, нежели продолжать дальнейшую конфронтацию", - сказал политолог.
По мнению Шатилова, главным препятствием на пути к мирному урегулированию является не столько Владимир Зеленский, не обладающий значимой политической субъектностью, сколько его европейские кураторы, а также определенные политические круги в США.
В этой связи эксперт напомнил недавнее заявление американского госсекретаря марка Рубио о якобы достижении договоренности, по которой воинские контингенты Британии и Франции будут введены на Украину после подписания мирного соглашения. В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте накануне в Киеве уверенно заявил, что войска стран так называемой "коалиции желающих" войдут на Украину после заключения мира.
Шатилов подчеркнул, что такие варианты гарантий безопасности Украины категорически неприемлемы для России.
"Запад маневрирует, снова пытается как-то перехитрить, обмануть Россию, играет в "злого и доброго следователя". Но, судя по всему, мы это тоже понимаем и тоже маневрируем, но при этом достаточно жестко проводим свою линию. Так что здесь многое зависит от позиции западников, насколько они готовы идти нам навстречу и с нами договариваться", - заключил политолог.
