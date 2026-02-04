Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа в Москве

https://crimea.ria.ru/20260204/klavishnik-pesnyarov-georgiy-portnoy-umer-ot-serdechnogo-pristupa-v-moskve-1152951477.html

Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа, прощание с ним пройдет 5 февраля сообщила певица Наталья Штурм. РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа, прощание с ним пройдет 5 февраля сообщила певица Наталья Штурм."Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы "Песняры" и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы, спасти не удалось", - написала она на своей странице в соцсети.Прощание с ним состоится 5 февраля в Савеловском ЦРО, а отпевание - в храме на Миусском кладбище, добавила певица.Портной в составе ансамбля "Песняры" был клавишником и бэк-вокалистом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

