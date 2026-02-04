Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине
"Многоуровневый план поддержки мира" на Украине является вбросом западных элит – эксперт
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Якобы согласованный Киевом и Западом "многоуровневый план" обеспечения режима прекращения огня на Украине является информационным вбросом со стороны западных элит и одним из элементов давления на Москву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. Он якобы подразумевает "многоуровневый ответ" на нарушения перемирия со стороны Москвы, вплоть до военных действий со стороны стран Европы и США против России.
"Такой план могли придумать только в Киеве. Специальная операция начиналась для того, чтобы на территории Украины противник не присутствовал. В данном случае НАТО – это наш противник. Полагаю, данный "план" является провокационным вбросом со стороны западных политиков через соответствующие СМИ, чтобы посмотреть реакцию России и приучать нас к тому, что мы якобы должны потихоньку с этим свыкнуться и смириться", - сказал Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что данный план фактически является оккупацией Украины войсками НАТО, с чем Россия не может согласиться.
"Этот "план" и заявления о войсках НАТО на Украине – просто хотелки западных политиков, которые должны фактически легализовать оккупацию Украины странами НАТО. Естественно, на такой шаг мы не пойдем", – уверен специалист.
Кнутов подчеркнул, что на все "хотелки" Владимира Зеленского и лидеров европейских стран МИД России отвечает четкими и однозначными заявлениями и нотами, а Минобороны РФ – эффективными действиями Вооруженных сил на линии боевого соприкосновения и точными ударами по военно-промышленным объектам противника и связанной с ней энергетической инфраструктуре.
