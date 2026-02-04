https://crimea.ria.ru/20260204/khotelki-kieva-i-zapada-ekspert-o-plane-podderzhaniya-mira-na-ukraine-1152918719.html

Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине

Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине

Якобы согласованный Киевом и Западом "многоуровневый план" обеспечения режима прекращения огня на Украине является информационным вбросом со стороны западных... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T06:04

2026-02-04T06:04

2026-02-04T06:04

эксклюзивы риа новости крым

юрий кнутов

украина

россия

европа

нато

сша

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151655605_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_370803d30f749515d02e09f59669869d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Якобы согласованный Киевом и Западом "многоуровневый план" обеспечения режима прекращения огня на Украине является информационным вбросом со стороны западных элит и одним из элементов давления на Москву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. Он якобы подразумевает "многоуровневый ответ" на нарушения перемирия со стороны Москвы, вплоть до военных действий со стороны стран Европы и США против России.Эксперт подчеркнул, что данный план фактически является оккупацией Украины войсками НАТО, с чем Россия не может согласиться."Этот "план" и заявления о войсках НАТО на Украине – просто хотелки западных политиков, которые должны фактически легализовать оккупацию Украины странами НАТО. Естественно, на такой шаг мы не пойдем", – уверен специалист.Кнутов подчеркнул, что на все "хотелки" Владимира Зеленского и лидеров европейских стран МИД России отвечает четкими и однозначными заявлениями и нотами, а Минобороны РФ – эффективными действиями Вооруженных сил на линии боевого соприкосновения и точными ударами по военно-промышленным объектам противника и связанной с ней энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – РюттеЗеленский заявил о корректировке работы переговорной группыПариж просит Москву о контактах Макрона с Путиным

украина

россия

европа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий кнутов, украина, россия, европа, нато, сша, политика, мнения