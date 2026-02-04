Рейтинг@Mail.ru
Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00 - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00
Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00 - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00
В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются четыре поезда "Таврия". Оюэтом сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T23:23
2026-02-04T23:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются четыре поезда "Таврия". Оюэтом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 23.00 МСК: В Крым:- №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4 часаИз Крыма:-№028 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 7 часов- №008 Севастополь – Санкт-петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 3 часа- №068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 1.5 часаВремя задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России. Движение пассажирских составов было приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда."Поступило сообщение о возгорании цистерн грузового поезда в городе Мичуринске. По прибытию пожарно-спасательные подразделений, предварительно, происходит загорание пяти цистерн на тупиковом пути", – сказано в сообщении.Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00

Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00

23:23 04.02.2026
 
Поезд Таврия
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются четыре поезда "Таврия". Оюэтом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 23.00 МСК:

В Крым:
- №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 4 часа

Из Крыма:
-№028 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 7 часов

- №008 Севастополь – Санкт-петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 3 часа

- №068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 1.5 часа

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.
Пять цистерн с бензином загорелись после схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России. Движение пассажирских составов было приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.
"Поступило сообщение о возгорании цистерн грузового поезда в городе Мичуринске. По прибытию пожарно-спасательные подразделений, предварительно, происходит загорание пяти цистерн на тупиковом пути", – сказано в сообщении.
Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
