Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП

"По состоянию на 18.00 МСК в Крым - поезд №068 Москва-Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается менее, чем на 1 час. Из Крыма - №028 Симферополь-Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении перевозчика.