Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области в пути остановлены два поезда "Таврия". Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области в пути остановлены два поезда "Таврия". Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260204/poezd-v-krym-iz-moskvy-zaderzhivaetsya-iz-za-chp-v-tambovskoy-oblasti--1152953665.html
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП

Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП в Тамбовской области

18:33 04.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области в пути остановлены два поезда "Таврия". Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.

"По состоянию на 18.00 МСК в Крым - поезд №068 Москва-Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается менее, чем на 1 час. Из Крыма - №028 Симферополь-Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении перевозчика.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
Взрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области.
17:53
Поезд из Крыма в Москву задерживается из-за ЧП в Тамбовской области
 
