https://crimea.ria.ru/20260204/kakie-poezda-iz-kryma-i-v-krym-zaderzhivayutsya-iz-za-chp-1152955577.html
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области в пути остановлены два поезда "Таврия". Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T18:33
2026-02-04T18:33
2026-02-04T18:33
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152350975_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_34f86f337f7923b2dfdbe3614fac005e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области в пути остановлены два поезда "Таврия". Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260204/poezd-v-krym-iz-moskvy-zaderzhivaetsya-iz-za-chp-v-tambovskoy-oblasti--1152953665.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152350975_138:0:1275:853_1920x0_80_0_0_5742b6010e026801f409648b8b4df064.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), крым, новости крыма
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП
Какие поезда из Крыма и в Крым задерживаются из-за ЧП в Тамбовской области