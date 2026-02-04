Рейтинг@Mail.ru
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/goryat-16-tsistern-poezda-pustili-v-obkhod-uchastka-v-tambovskoy-oblasti-1152959358.html
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
Поезда пустили в обход участка в Тамбовской области из-за пожара на железной дороге в мичуринске, где горят 16 цистерн с топливом. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T21:33
2026-02-04T21:33
поезд
происшествия
евгений первышов
тамбовская область
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959090_0:39:749:460_1920x0_80_0_0_ab19373ad2bebdbbfa734f3e6124be30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Поезда пустили в обход участка в Тамбовской области из-за пожара на железной дороге в мичуринске, где горят 16 цистерн с топливом. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов."По уточненным данным в результате происшествия на станции Кочетовка в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Как доложил мой заместитель и руководитель оперативного штаба Евгений Зименко, на данный момент пожар локализован. На месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", - говорится в сообщении.По информации Первышова, после тушения пожара будет проведено обследование ж/д путей на наличие повреждений, затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам. Работа оперативного штаба в Мичуринске продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260204/chetyre-poezda-v-krym-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-chp-pod-tambovom-1152959205.html
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959090_42:0:707:499_1920x0_80_0_0_95ff5409e95a0c8beb7ed6b970af97e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, происшествия, евгений первышов, тамбовская область, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области

Горят 16 цистерн - поезда пустили в обход участка в Тамбовской области из-за пожара на ж/д

21:33 04.02.2026
 
© ТГ-канал Евгения ПервышоваДвижение поездов запущено в обход участка в Тамбовской области
Движение поездов запущено в обход участка в Тамбовской области
© ТГ-канал Евгения Первышова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Поезда пустили в обход участка в Тамбовской области из-за пожара на железной дороге в мичуринске, где горят 16 цистерн с топливом. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов.
"По уточненным данным в результате происшествия на станции Кочетовка в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Как доложил мой заместитель и руководитель оперативного штаба Евгений Зименко, на данный момент пожар локализован. На месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", - говорится в сообщении.

По информации Первышова, после тушения пожара будет проведено обследование ж/д путей на наличие повреждений, затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам. Работа оперативного штаба в Мичуринске продолжается.
"Движение поездов восстановлено. Первый поезд в обход поврежденного участка уже прошел", — сообщил замгубернатора области евгений Зименко в своем Telegram-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезд Таврия
21:28
Четыре поезда в Крым из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП под Тамбовом
 
ПоездПроисшествияЕвгений ПервышовТамбовская областьЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:23Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00
22:53Переговоры в ОАЭ и взрыв цистерн в Тамбовской области – главное за день
22:25Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
22:1710 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условии
22:04На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей
21:56МИД России сделал заявление в связи с истечением срока действия ДСНВ
21:50При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек
21:33Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
21:29Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом
21:28Четыре поезда в Крым из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП под Тамбовом
21:1572 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
21:06Пряник для Зеленского: зачем Рютте анонсировал ввод войск НАТО на Украину
20:55В центре Симферополя временно ограничат движение
20:46Обманчивая сухость: обстановка на дорогах Крыма вечером в среду
20:40В Севастополе открыли движение морского транспорта
20:36На Крымском мосту восстановили движение
20:20Рейд в Севастополе снова закрыт
20:16Крымский мост перекрыт второй раз за день
20:13Уголовное дело возбуждено после возгорания цистерн в Тамбовской области
20:01Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
Лента новостейМолния