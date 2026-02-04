https://crimea.ria.ru/20260204/goryat-16-tsistern-poezda-pustili-v-obkhod-uchastka-v-tambovskoy-oblasti-1152959358.html

Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Поезда пустили в обход участка в Тамбовской области из-за пожара на железной дороге в мичуринске, где горят 16 цистерн с топливом. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов."По уточненным данным в результате происшествия на станции Кочетовка в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Как доложил мой заместитель и руководитель оперативного штаба Евгений Зименко, на данный момент пожар локализован. На месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", - говорится в сообщении.По информации Первышова, после тушения пожара будет проведено обследование ж/д путей на наличие повреждений, затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам. Работа оперативного штаба в Мичуринске продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

