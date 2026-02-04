Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
Горят 16 цистерн - поезда пустили в обход участка в Тамбовской области из-за пожара на ж/д
© ТГ-канал Евгения ПервышоваДвижение поездов запущено в обход участка в Тамбовской области
© ТГ-канал Евгения Первышова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Поезда пустили в обход участка в Тамбовской области из-за пожара на железной дороге в мичуринске, где горят 16 цистерн с топливом. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов.
"По уточненным данным в результате происшествия на станции Кочетовка в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Как доложил мой заместитель и руководитель оперативного штаба Евгений Зименко, на данный момент пожар локализован. На месте происшествия работают два пожарных поезда и 25 единиц техники. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", - говорится в сообщении.
По информации Первышова, после тушения пожара будет проведено обследование ж/д путей на наличие повреждений, затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам. Работа оперативного штаба в Мичуринске продолжается.
"Движение поездов восстановлено. Первый поезд в обход поврежденного участка уже прошел", — сообщил замгубернатора области евгений Зименко в своем Telegram-канале.