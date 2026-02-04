Рейтинг@Mail.ru
Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов
Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов
Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов
Успех переговорного трека по украинской теме определят победы России на фронтах, а фундамент нового многополярного мира может быть построен на принципах,... РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Успех переговорного трека по украинской теме определят победы России на фронтах, а фундамент нового многополярного мира может быть построен на принципах, выработанных участниками исторической Ялтинской конференции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину начала знаменитой крымской встречи лидеров союзных держав в 1945 году.Он напомнил, что основы нового мирового порядка, благодаря которому Европа несколько десятилетий прожила без войн, в 1945 году были определены именно на крымской земле, а важнейшим итогом встречи руководителей союзнических держав стало создание ООН.Бесценное наследие Ялтинской конференции 1945 года еще послужит ориентиром для решения современных мировых проблем, заявляла ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, состоявшаяся в феврале 1945 года, заложила основы послевоенного устройства мира и международных отношений на многие годы вперед.
Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов

Фундамент многополярного мира заложен участниками Ялтинской конференции – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Успех переговорного трека по украинской теме определят победы России на фронтах, а фундамент нового многополярного мира может быть построен на принципах, выработанных участниками исторической Ялтинской конференции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину начала знаменитой крымской встречи лидеров союзных держав в 1945 году.

"Главной основой успеха Ялтинской конференции стали победы нашей армии. Так было тогда, так происходит и сегодня, когда успех "переговорного трека" по Украине напрямую зависит от ситуации на фронтах СВО. Есть и еще один принцип на все времена. Он лежал в основе исторических договоренностей в Ялте, и только он может стать фундаментом нового миропорядка. Этот принцип коротко и емко сформулировал наш президент: "Мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что основы нового мирового порядка, благодаря которому Европа несколько десятилетий прожила без войн, в 1945 году были определены именно на крымской земле, а важнейшим итогом встречи руководителей союзнических держав стало создание ООН.
"Причем именно Сталин добился, чтобы членами организации стали две союзные республики – Украина и Белоруссия. И что именно в Ялте были определены западные границы Украинской ССР, которые в 1991 году превратились в границы независимого украинского государства", – напомнил глава Крыма.
Бесценное наследие Ялтинской конференции 1945 года еще послужит ориентиром для решения современных мировых проблем, заявляла ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, состоявшаяся в феврале 1945 года, заложила основы послевоенного устройства мира и международных отношений на многие годы вперед.
