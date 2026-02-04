https://crimea.ria.ru/20260204/fundament-novogo-miroustroystva-uzhe-zalozhen-v-yalte--aksenov-1152927274.html

Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Успех переговорного трека по украинской теме определят победы России на фронтах, а фундамент нового многополярного мира может быть построен на принципах, выработанных участниками исторической Ялтинской конференции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину начала знаменитой крымской встречи лидеров союзных держав в 1945 году.Он напомнил, что основы нового мирового порядка, благодаря которому Европа несколько десятилетий прожила без войн, в 1945 году были определены именно на крымской земле, а важнейшим итогом встречи руководителей союзнических держав стало создание ООН.Бесценное наследие Ялтинской конференции 1945 года еще послужит ориентиром для решения современных мировых проблем, заявляла ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, состоявшаяся в феврале 1945 года, заложила основы послевоенного устройства мира и международных отношений на многие годы вперед.

