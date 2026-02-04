https://crimea.ria.ru/20260204/esche-dva-naselennykh-punkta-pereshli-pod-kontrol-vs-rf-1152942903.html

Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ

Российские военные освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, передает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, передает Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В то же время подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области.2 февраля сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области. До этого бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

