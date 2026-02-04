Рейтинг@Mail.ru
Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260204/esche-dva-naselennykh-punkta-pereshli-pod-kontrol-vs-rf-1152942903.html
Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ
Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ
Российские военные освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, передает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T14:57
2026-02-04T15:19
вооруженные силы россии
армия и флот
новости сво
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375632_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e60ca72fd699f6ff84a664a7f8429de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, передает Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В то же время подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области.2 февраля сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области. До этого бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375632_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_8f73fa10a8c48a014b4d74f94bbc16a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости
Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ

Под контроль армии России перешли Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области

14:57 04.02.2026 (обновлено: 15:19 04.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ группировки войск "Север"
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, передает Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В то же время подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области.
2 февраля сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области. До этого бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Вооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Украинкам хотят разрешить вступать в брак с 14 лет
17:31Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
17:27Крымский мост закрыт
17:21Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки
17:10Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа в Москве
17:06Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области
16:51Когда закончится СВО
16:40В ОАЭ стартовал второй раунд переговоров по Украине
16:40Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов
16:31Цифровые онлайн-сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры
16:19Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено – эксперт
16:13В Севастополе закрыт рейд
16:11Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
16:04Вторая сильная вспышка за неделю произошла на Солнце
15:55Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
15:52Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
15:45Житель Евпатории ответит за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
15:20За год авиакомпании России перевезли более 108 миллионов человек
15:10Новые занятия по безопасности детей стартуют в школах Крыма весной
14:57Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ
Лента новостейМолния