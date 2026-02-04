Рейтинг@Mail.ru
Двух крымчанок будут судить за сутенерство - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Двух крымчанок будут судить за сутенерство
Двух крымчанок будут судить за сутенерство - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Двух крымчанок будут судить за сутенерство
Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Фигурантки осуществляли контроль за функционированием притона, вели учет полученных денег.В отношении иных участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.Деятельность ОПГ пресекли сотрудники органов внутренних дел.Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, прокуратура республики крым, евпатория, происшествия
Двух крымчанок будут судить за сутенерство

Две жительницы Крыма предстанут перед судом за организацию занятия проституцией

14:43 04.02.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, с целью материального обогащения в период с марта по сентябрь 2025 года занимались организацией проституции в городе Евпатории", – говорится в сообщении.
Фигурантки осуществляли контроль за функционированием притона, вели учет полученных денег.
В отношении иных участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.
Деятельность ОПГ пресекли сотрудники органов внутренних дел.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
Лента новостейМолния