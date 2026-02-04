https://crimea.ria.ru/20260204/dvukh-krymchanok-budut-sudit-za-sutenerstvo-1152942541.html
Двух крымчанок будут судить за сутенерство
Двух крымчанок будут судить за сутенерство - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Двух крымчанок будут судить за сутенерство
Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T14:43
2026-02-04T14:43
2026-02-04T14:43
новости крыма
прокуратура республики крым
евпатория
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Фигурантки осуществляли контроль за функционированием притона, вели учет полученных денег.В отношении иных участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.Деятельность ОПГ пресекли сотрудники органов внутренних дел.Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ccb3b2627017ab44e48faf20159923e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, прокуратура республики крым, евпатория, происшествия
Двух крымчанок будут судить за сутенерство
Две жительницы Крыма предстанут перед судом за организацию занятия проституцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, с целью материального обогащения в период с марта по сентябрь 2025 года занимались организацией проституции в городе Евпатории", – говорится в сообщении.
Фигурантки осуществляли контроль за функционированием притона, вели учет полученных денег.
В отношении иных участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.
Деятельность ОПГ пресекли сотрудники органов внутренних дел.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.