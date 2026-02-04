https://crimea.ria.ru/20260204/dvukh-krymchanok-budut-sudit-za-sutenerstvo-1152942541.html

Двух крымчанок будут судить за сутенерство

Двух крымчанок будут судить за сутенерство

Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две жительницы Евпатории предстанут перед судом за организацию занятия проституцией в составе ОПГ, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Фигурантки осуществляли контроль за функционированием притона, вели учет полученных денег.В отношении иных участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.Деятельность ОПГ пресекли сотрудники органов внутренних дел.Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

