Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге

В Башкортостане предъявлено обвинение двум 15-летним подросткам, которые по указанию интернет-вербовщиков подожгли железнодорожное оборудование. Об этом... РИА Новости Крым, 04.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Башкортостане предъявлено обвинение двум 15-летним подросткам, которые по указанию интернет-вербовщиков подожгли железнодорожное оборудование. Об этом сообщили в СК России.Инцидент произошел вечером 27 января. Находясь возле железнодорожной станции "Янаул" Горьковской железной дороги, двое молодых людей за обещанное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование, которое отвечает за безопасность движения поездов. Подростки-поджигатели действовали по указанию интернет-вербовщиков, уточнили в СК.Их оперативно задержали, обещанных денег школьники не получили. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз, сообщили в ведомстве.Как сообщалось, в Республике Марий Эл четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества. В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Также ранее сообщалось, что 13-летний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяВ России предотвращено 47 терактов с участием подростковНесовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза

