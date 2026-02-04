Рейтинг@Mail.ru
Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге
Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге
В Башкортостане предъявлено обвинение двум 15-летним подросткам, которые по указанию интернет-вербовщиков подожгли железнодорожное оборудование. Об этом... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T10:14
2026-02-04T10:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Башкортостане предъявлено обвинение двум 15-летним подросткам, которые по указанию интернет-вербовщиков подожгли железнодорожное оборудование. Об этом сообщили в СК России.Инцидент произошел вечером 27 января. Находясь возле железнодорожной станции "Янаул" Горьковской железной дороги, двое молодых людей за обещанное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование, которое отвечает за безопасность движения поездов. Подростки-поджигатели действовали по указанию интернет-вербовщиков, уточнили в СК.Их оперативно задержали, обещанных денег школьники не получили. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз, сообщили в ведомстве.Как сообщалось, в Республике Марий Эл четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества. В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Также ранее сообщалось, что 13-летний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.
Двое подростков ответят за совершение теракта на железной дороге

Двое 15-летних подростков ответят за теракт на железной дороге в Башкортостане - Следком

10:14 04.02.2026
 
© РИА Новости . Мария Плотникова Регионы России. Вологодская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Башкортостане предъявлено обвинение двум 15-летним подросткам, которые по указанию интернет-вербовщиков подожгли железнодорожное оборудование. Об этом сообщили в СК России.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России двум 15-летним жителям региона предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 27 января. Находясь возле железнодорожной станции "Янаул" Горьковской железной дороги, двое молодых людей за обещанное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование, которое отвечает за безопасность движения поездов. Подростки-поджигатели действовали по указанию интернет-вербовщиков, уточнили в СК.
Их оперативно задержали, обещанных денег школьники не получили. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз, сообщили в ведомстве.
"В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Как сообщалось, в Республике Марий Эл четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества. В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Также ранее сообщалось, что 13-летний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
 
