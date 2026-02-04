https://crimea.ria.ru/20260204/dve-uchitelnitsy-raneny-pri-atake-drona-kamikadze-v-bryanskoy-oblasti-1152955706.html
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
Две женщины получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T18:43
2026-02-04T18:43
2026-02-04T18:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две женщины получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, атака произошла в селе Демьянки Стародубского муниципального округа.Женщины доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил Богомаз.На месте атаки работают представители оперативных и экстренных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траурШесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
В Брянской области при атаке дрона ВСУ ранены две учительницы прифронтовой школы