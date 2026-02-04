Рейтинг@Mail.ru
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
Две женщины получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T18:43
2026-02-04T18:43
брянская область
обстрелы брянской области
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
александр богомаз
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две женщины получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, атака произошла в селе Демьянки Стародубского муниципального округа.Женщины доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил Богомаз.На месте атаки работают представители оперативных и экстренных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траурШесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
брянская область
РИА Новости Крым
Новости
брянская область, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, александр богомаз, новости, новости сво
Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области

В Брянской области при атаке дрона ВСУ ранены две учительницы прифронтовой школы

18:43 04.02.2026
 
Больница
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Две женщины получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, атака произошла в селе Демьянки Стародубского муниципального округа.
"В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получили две мирные жительницы. Пострадавшие не просто мирные жительницы, это учителя приграничной школы, которые возвращались после проведенных занятий", - написал он в Telegram.
Женщины доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил Богомаз.
На месте атаки работают представители оперативных и экстренных служб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Новой Каховке после смертельной атаки ВСУ объявлен траур
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
 
Брянская областьОбстрелы Брянской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияАлександр БогомазНовостиНовости СВО
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
