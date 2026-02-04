https://crimea.ria.ru/20260204/dvadtsatiletnego-krymchanina-budut-sudit-za-obman-pensionerki-1152951832.html

Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки

Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионерки

Житель Белогорского района Крыма предстанет перед судом за помощь киберпреступникам, которые выманили у 84-летней пенсионерки более миллиона рублей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района Крыма предстанет перед судом за помощь киберпреступникам, которые выманили у 84-летней пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.В ведомстве рассказали, что пожилая женщина стала жертвой распространенной схемы "Ваш родственник попал в ДТП!". Аферисты позвонили пенсионерке и сказали, что ее дочь стала виновницей аварии. И теперь пострадавшему необходимы деньги на операцию. Пожилая женщина согласилась отдать деньги. Курьером выступил обвиняемый. Однако правоохранителям удалось задержать его по горячим следам."От незаконной деятельности юноша заработал 26 тысяч рублей, однако, вину свою признал и полностью возместил ущерб потерпевшей", - добавили в пресс-службе.Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее в Керчи осудили курьера-афериста и раскрыли группу телефонных мошенников. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, аферисты по телефону убедили пенсионера передать им 200 тысяч рублей.Также сообщалось, что больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделюНа Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" материНи один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты

