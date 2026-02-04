https://crimea.ria.ru/20260204/dlinnyy-otdykh-v-fevrale--rossiyane-edut-v-alupku-1152902860.html

Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку

Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку

Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Артыбаше средняя цена суточного размещения составляет 6160 рублей, в Железноводске – 2173 рубля, в Кисловодске – 3083.Далее в рейтинге следуют Владикавказ – 3426 рублей, карельская Кондопога – 10400, Южно-Сахалинск – 5247 и Алупка в Крыму, где в среднем за номер в сутки просят 5000 рублей.Также в десятку вошли Оренбург – 2148 рублей, Анапа – 2440 и Благовещенск, со средней стоимостью ночевки в 2381 рубль.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.

