Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
2026-02-04T08:48
2026-02-04T08:48
новости крыма
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
алупка
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Артыбаше средняя цена суточного размещения составляет 6160 рублей, в Железноводске – 2173 рубля, в Кисловодске – 3083.Далее в рейтинге следуют Владикавказ – 3426 рублей, карельская Кондопога – 10400, Южно-Сахалинск – 5247 и Алупка в Крыму, где в среднем за номер в сутки просят 5000 рублей.Также в десятку вошли Оренбург – 2148 рублей, Анапа – 2440 и Благовещенск, со средней стоимостью ночевки в 2381 рубль.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парамиРоссияне выбирают Крым для отдыха компаниямиРоссияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку

Алупка вошла в топ-10 направлений для длительного отдыха в феврале

08:48 04.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте Артыбаш на Алтае, где средняя длительность отдыха в феврале – 11 ночей. На втором – Железноводск, где средняя продолжительность отдыха в феврале – 10 ночей. Не слишком сильно отстал Кисловодск, где в среднем останавливались на 9 ночей", – выяснили аналитики сервиса.

В Артыбаше средняя цена суточного размещения составляет 6160 рублей, в Железноводске – 2173 рубля, в Кисловодске – 3083.
Далее в рейтинге следуют Владикавказ – 3426 рублей, карельская Кондопога – 10400, Южно-Сахалинск – 5247 и Алупка в Крыму, где в среднем за номер в сутки просят 5000 рублей.
Также в десятку вошли Оренбург – 2148 рублей, Анапа – 2440 и Благовещенск, со средней стоимостью ночевки в 2381 рубль.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.
