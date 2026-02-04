https://crimea.ria.ru/20260204/dlinnyy-otdykh-v-fevrale--rossiyane-edut-v-alupku-1152902860.html
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T08:48
2026-02-04T08:48
2026-02-04T08:48
новости крыма
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
алупка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340379_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9fee12827f815b2cc5fbc939e54822f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Артыбаше средняя цена суточного размещения составляет 6160 рублей, в Железноводске – 2173 рубля, в Кисловодске – 3083.Далее в рейтинге следуют Владикавказ – 3426 рублей, карельская Кондопога – 10400, Южно-Сахалинск – 5247 и Алупка в Крыму, где в среднем за номер в сутки просят 5000 рублей.Также в десятку вошли Оренбург – 2148 рублей, Анапа – 2440 и Благовещенск, со средней стоимостью ночевки в 2381 рубль.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парамиРоссияне выбирают Крым для отдыха компаниямиРоссияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
крым
алупка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340379_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4a32347ed624d7378d0c89ede6b9d2f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, алупка
Длинный отдых в феврале – россияне едут в Алупку
Алупка вошла в топ-10 направлений для длительного отдыха в феврале
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Артыбаш на Алтае, где средняя длительность отдыха в феврале – 11 ночей. На втором – Железноводск, где средняя продолжительность отдыха в феврале – 10 ночей. Не слишком сильно отстал Кисловодск, где в среднем останавливались на 9 ночей", – выяснили аналитики сервиса.
В Артыбаше средняя цена суточного размещения составляет 6160 рублей, в Железноводске – 2173 рубля, в Кисловодске – 3083.
Далее в рейтинге следуют Владикавказ – 3426 рублей, карельская Кондопога – 10400, Южно-Сахалинск – 5247 и Алупка в Крыму, где в среднем за номер в сутки просят 5000 рублей.
Также в десятку вошли Оренбург – 2148 рублей, Анапа – 2440 и Благовещенск, со средней стоимостью ночевки в 2381 рубль.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале
2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: