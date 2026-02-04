https://crimea.ria.ru/20260204/chto-izmenit-vtoroy-raund-peregovorov-po-ukraine-v-abu-dabi--mnenie-1152953902.html
Что изменит второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби – мнение
Исторических сдвигов в переговорах по Украине по итогам второй раунда не будет – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым.
Исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин.
В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Ранее они планировались в первый день месяца, но были перенесены. В Белом доме, оценивая первый раунд, заявили, что состоявшиеся трехсторонние переговоры носят исторический характер.
"Лично мое мнение, что ничего значимого, исторического сегодня не произойдет. Это процесс длительный, многоэтапный, и каких-то серьезных симптомов того, что он близок к завершению, все-таки пока нет", – сказал Зорин.
По его словам, причина этому прежде всего заключается в том, что "украинская сторона продолжает проявлять негибкость и занимать позиции, которые ни на какие разумные шаги вперед ни сдвигаются".
"На мой взгляд, ситуацию сейчас можно описать ровно таким образом, что и американская сторона, и российская ждут, когда украинская сторона наконец-то возьмет на себя обязательства, которые на неформальном уровне уже много раз проговаривались", – сказал политолог.
Несмотря на то, что каких-то значимых сдвигов в решении украинского вопроса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров ждать не приходится, эта встреча не утрачивает своей важности, и "безусловно, внесет свой вклад", добавил Зорин.
"Я не уверен, что новому миропорядку дан будет старт на каком-то вот таком важном, ответственном и заметном событии, типа Ялтинской конференции. Что будет какой-то саммит, когда все соберутся, будут играть гимны, веять флаги и так далее. Я думаю, что новый миропорядок, в каком-то смысле уже действует", – сказал Зорин.
По его мнению, об этом свидетельствуют, в частности, инциденты с танкерами в мировом океане, ситуация с Венесуэлой и многое другое.
"У кого-то возникает ощущение, что мир в какой-то фазе хаоса находится. А может быть, это уже новые правила действуют, которые с помпой никто не вводил, не провозглашал, но на уровне лиц, принимающих реальные решения в глобальном формате, эти правила уже согласованы и, в общем-то, начали работать", – добавил политолог.
Так или иначе, на сегодняшний день совершенно неважно, будет ли знаковой именно Ялтинская конференция 2.0 или же новый миропорядок станет называться абу-дабийским или каким-то еще, отметил Зорин.
"Об этом пока говорить рано. А главное, что та позиция принципиальная, которую российская сторона занимает, состоит в том, что нужно не делать шумные публичные пиар-заявления, а спокойно и конкретно работать. По военным вопросам, значит, по военным. По пленным, значит, по пленным. По условиям разграничения, значит, по этим условиям. И на каждой итерации переговоров делать какой-то шаг вперед. А я думаю, это так и происходит с российской стороны", – заключил эксперт.
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета Олег Шевченко высказал мнение
, что Ялтинско-Потсдамская система международных отношений оказалась необыкновенно прочной и на сегодняшний день она еще не разрушена полностью.
