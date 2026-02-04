Что и когда может помочь вернуть Крыму скифское золото – мнение

https://crimea.ria.ru/20260204/chto-i-kogda-mozhet-pomoch-vernut-v-krymu-skifskoe-zoloto--mnenie-1152926323.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вернуть украденное из Крыма скифское золото можно после смены нынешнего политического режима на Украине, и помочь этому в определенной мере сможет иск музеев республики в российский суд. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.О том, что несколько музеев Крыма готовят иск в российский суд о незаконном удержании на Украине скифского золота из музейных коллекций Крыма на днях заявил прессе директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. По его словам, это ответ на решение Верховного суда Нидерландов, который в 2023 году оставил в силе ранее принятое Апелляционным судом Амстердама решение передать коллекцию скифского золота Украине.По мнению Майко, иск музеев республики в российский суд сыграет свою роль.Он считает, что как можно больше людей должны знать то, что очевидно для специалистов музейной отрасли и юристов: найденные на той или иной территории артефакты должны храниться в местных музеях либо передаваться по специальным соглашениям с другими учреждениями, в противном случае это кража."Безусловно, этот вопрос политический абсолютно. Поскольку юридически и относительно законодательства любой страны он решается достаточно просто", – заметил Майко.Несмотря на все сложности, он придерживается мнения, что попытки вернуть скифское золото в Крым небезнадежны.Почему золото скифов не может быть наследием УкраиныМайко напомнил, что все вещи из коллекции скифского золота, – это уникальные артефакты, отображающие все многообразие материальной культуры Крыма, от античного до позднеантичного времени.По его словам, крымские специалисты надеются на то, что украинские ученые все это хорошо понимают и будут заботиться о коллекции, так что домой, в Крым, она сможет вернуться в целости и сохранности.В то же время, по словам Майко, после того, как скифское золото было выставлено в музее исторических драгоценностей на территории Киево-Печерской лавры в 2024 году, о том, что с ним и в каком оно состоянии, ничего неизвестно.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что шансов вернуть скифское золото в Россию мало, так как оно, вероятнее всего, после транспортировки из Европы в Украину окажется в частных коллекцияхКомментируя тему, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением.В коллекции скифского золота находится почти 2 000 тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных в 2013 году на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет.В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактовНазван ущерб от ограбления ЛувраВ Британии ограбили Бристольский музей

