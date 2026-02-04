Четыре поезда в Крым из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП под Тамбовом

https://crimea.ria.ru/20260204/chetyre-poezda-v-krym-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-chp-pod-tambovom-1152959205.html

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151210391_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_56628321e540a071e6c2d7e6031e1bba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. К вечеру среды из-за схода с рельсов цистерн с бензином в Тамбовской области в пути задерживается один поезд в Крым и три из Крыма. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. По данным МЧС России, горят пять цистерн с бензином. Движение пассажирских составов приостановлено, на место направлены пожарные и восстановительные поезда.Составы опаздывают к месту прибытия на время от полутора до пяти часов.В Крым с задержкой на 1,5 часа следует поезд №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля.Из Крыма на пять часов опаздывает поезд №028 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля. №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 1 час. Состав №068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 1 час."Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой", - добавил перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

